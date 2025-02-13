Инновационные бионические роботы от брендов Omoda и Jaecoo переходят на нейросети DeepSeek

Инновационные бионические роботы от брендов Omoda и Jaecoo переходят на нейросети DeepSeek. Об этом CNews сообщили представители O&J.

В свое время начало сотрудничества между компаниями Figure и OpenAI в области робототехники стало предметом всеобщего внимания. Тем не менее, 5 февраля текущего года Бретт Эдкок, основатель и генеральный директор Figure, официально объявил о завершении партнерских отношений.

Этот шаг демонстрирует независимость компании в принятии ключевых решений, касающихся дальнейшего развития, а также быструю адаптацию к изменяющимся условиям, которые оказывают непосредственное влияние на экономическую эффективность и технологический прогресс.

В качестве нового партнера была выбрана компания DeepSeek, предлагающая целый ряд значимых преимуществ. В данном случае стоимость обучения составляет 5,57 млн долларов США, что в десять раз дешевле аналогичной услуги от OpenAI. Кроме того, в распоряжении компании высокопроизводительные чипы Nvidia H800, которые существенно расширяют доступные возможности.

Именно поэтому бренды Omoda и Jaecoo приняли решение о дальнейшем использовании технологии DeepSeek AI в процессе усовершенствования бионических роботов, разработанных совместно с компанией Aimoga. В частности, переход позволит улучшить качество голосового взаимодействия.

В настоящее время компания O&J уже задействовала нейросети DeepSeek V2, V3 и R1. Они отличаются открытым исходным кодом и базируются на облачной платформе. В первую очередь технологии найдут свое применение в рамках моделей, которые предназначены для эффективного функционирования бионических роботов в шоу-румах Omoda и Jaecoo. Кроме того, в скором времени состоится тестирование и других сценариев работы, выходящих за пределы маркетинговых задач.

Компания O&J является одним из лидеров в области инноваций. Брендам Omoda и Jaecoo доступен обширный научный потенциал Chery Group, которая в 2015 г. объединила усилия с такими технологическими корпорациями как Baidu и iFLYTEK для того, чтобы улучшить качество коммуникационных технологий. В 2018 г. внутри материнской компании было сформировано подразделение под названием Lion, занимающееся разработкой прогрессивных автомобильных систем, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. Достигнутые результаты позволили приступить к созданию антропоморфных роботов, которые были представлены широкой общественности в 2024 г.

В том числе благодаря своей технологичности, Omoda и Jaecoo достигли значительных успехов как на домашнем, так и на международных рынках. В настоящее время продукция брендов представлена в 33 странах и регионах по всему миру, при этом за два года было реализовано свыше 440 тыс. автомобилей. Лишь за 2024 г. объем продаж увеличился на 54% год к году. Положительные результаты отмечаются как в Европе, так и в Азии. К примеру, в Малайзии годовой объем продаж вырос на 174% и достиг 15,661 тыс. единиц.