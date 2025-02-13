ГК Softline переходит на российскую ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит»

Группа компаний Softline, российский поставщик ИТ-решений, приступила к проекту по переводу нескольких тысяч рабочих мест сотрудников на операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 отечественного вендора «Инферит» (входит в ГК Softline). Об этом CNews сообщили представители Softline.

Проект по переходу на отечественную ОС «МСВСфера АРМ» 9 прошел стадию тестирования и пилотирования. Отмечены высокая производительность и стабильность работы корпоративных приложений на операционной системе, интерфейс, максимально приближенный к привычному (Windows 10 или Mac OS), возможность настраивать рабочее пространство под привычные сценарии использования.

В процессе пилотирования было реализовано множество изменений инфраструктуры окружения с целью адаптации его под новую операционную систему, обеспечивающих и улучшающих работу пользователей с системой обмена файлами, доменную авторизацию, работу с браузерами, управление принтерами, обновление системных приложений. Был подготовлен корпоративный образ ОС, организована возможность удаленной поддержки рабочих станций.

ОС «МСВСфера АРМ» 9 совместима с популярными программными и аппаратными решениями, что позволяет переходить на новую операционную систему, сохраняя непрерывность бизнес-процессов компании и комфорт пользователей. Система оптимизирована для широкой линейки устройств — от обычных настольных ПК и моноблоков до современных ноутбуков-трансформеров с сенсорными экранами.

ОС «МСВСфера» включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Команда разработки работает в направлении повышения безопасности продукта и входит в Консорциум участников по поддержке Технологического центра исследования безопасности ядра Linux при ИСП РАН.

Также в настоящее время проводится сертификация по требованиям безопасности информации ФСТЭК России версии ОС «МСВСфера» 9, после завершения которой станет возможным использовать ее в: значимых объектах критической информационной инфраструктуры (до первой категории значимости включительно); инфраструктуре с требованиями к высокому уровню защиты; государственных информационных системах (до первго класса защищенности включительно); автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (до первго класса защищенности включительно); информационных системах персональных данных (до первго уровня защищенности включительно); информационных системах общего пользования второго класса.

Все репозитории ОС расположены на территории России, а регулярные обновления безопасности и исправления выпускаются в рамках гарантированного жизненного цикла продукта – до 2032 г. для версии 9.

Переход на ОС «МСВСфера АРМ» 9 представляет стратегическую инициативу, имеющую большое значение для ГК Softline. Внедрение отечественной операционной системы не только укрепит независимость от иностранных решений, но и создаст дополнительные возможности для развития и адаптации продукта под специфические потребности российского бизнеса.

«Перевод рабочих мест сотрудников Softline на ОС “МСВСфера АРМ” 9 говорит о доверии к собственным решениям группы компаний и подчеркивает их важность для бизнеса. Уверен, что практический опыт использования ОС «МСВСфера» сотрудниками Softline станет бесценным источником обратной связи для развития продукта, а успешная реализация проекта — практическим подтверждением готовности нашей ОС к масштабным корпоративным внедрениям и важным сигналом для всего российского рынка», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«Планомерная интеграция ОС "МСВСфера АРМ" 9 в рабочие процессы и ИТ инфраструктуру компании Softline обеспечивает плавную адаптацию сотрудников к новым интерфейсам, актуальную обратную связь для разработчиков “Инферит” и качественную реализацию проекта», — отметил Илья Савкин, CIO Softline.