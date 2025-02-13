CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

ГК Softline переходит на российскую ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит»

Группа компаний Softline, российский поставщик ИТ-решений, приступила к проекту по переводу нескольких тысяч рабочих мест сотрудников на операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 отечественного вендора «Инферит» (входит в ГК Softline). Об этом CNews сообщили представители Softline.

Проект по переходу на отечественную ОС «МСВСфера АРМ» 9 прошел стадию тестирования и пилотирования. Отмечены высокая производительность и стабильность работы корпоративных приложений на операционной системе, интерфейс, максимально приближенный к привычному (Windows 10 или Mac OS), возможность настраивать рабочее пространство под привычные сценарии использования.

В процессе пилотирования было реализовано множество изменений инфраструктуры окружения с целью адаптации его под новую операционную систему, обеспечивающих и улучшающих работу пользователей с системой обмена файлами, доменную авторизацию, работу с браузерами, управление принтерами, обновление системных приложений. Был подготовлен корпоративный образ ОС, организована возможность удаленной поддержки рабочих станций.

ОС «МСВСфера АРМ» 9 совместима с популярными программными и аппаратными решениями, что позволяет переходить на новую операционную систему, сохраняя непрерывность бизнес-процессов компании и комфорт пользователей. Система оптимизирована для широкой линейки устройств — от обычных настольных ПК и моноблоков до современных ноутбуков-трансформеров с сенсорными экранами.

ОС «МСВСфера» включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Команда разработки работает в направлении повышения безопасности продукта и входит в Консорциум участников по поддержке Технологического центра исследования безопасности ядра Linux при ИСП РАН.

Также в настоящее время проводится сертификация по требованиям безопасности информации ФСТЭК России версии ОС «МСВСфера» 9, после завершения которой станет возможным использовать ее в: значимых объектах критической информационной инфраструктуры (до первой категории значимости включительно); инфраструктуре с требованиями к высокому уровню защиты; государственных информационных системах (до первго класса защищенности включительно); автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (до первго класса защищенности включительно); информационных системах персональных данных (до первго уровня защищенности включительно); информационных системах общего пользования второго класса.

Все репозитории ОС расположены на территории России, а регулярные обновления безопасности и исправления выпускаются в рамках гарантированного жизненного цикла продукта – до 2032 г. для версии 9.

Переход на ОС «МСВСфера АРМ» 9 представляет стратегическую инициативу, имеющую большое значение для ГК Softline. Внедрение отечественной операционной системы не только укрепит независимость от иностранных решений, но и создаст дополнительные возможности для развития и адаптации продукта под специфические потребности российского бизнеса.

«Перевод рабочих мест сотрудников Softline на ОС “МСВСфера АРМ” 9 говорит о доверии к собственным решениям группы компаний и подчеркивает их важность для бизнеса. Уверен, что практический опыт использования ОС «МСВСфера» сотрудниками Softline станет бесценным источником обратной связи для развития продукта, а успешная реализация проекта — практическим подтверждением готовности нашей ОС к масштабным корпоративным внедрениям и важным сигналом для всего российского рынка», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«Планомерная интеграция ОС "МСВСфера АРМ" 9 в рабочие процессы и ИТ инфраструктуру компании Softline обеспечивает плавную адаптацию сотрудников к новым интерфейсам, актуальную обратную связь для разработчиков “Инферит” и качественную реализацию проекта», — отметил Илья Савкин, CIO Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Власти потратили 797 миллионов на сбор сведений об авариях на линиях связи

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Какой ты программист? В России создана национальная система подтверждения ИТ-компетенций

Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля

Продавцы электроники в США набивают склады товаром, чтобы сдержать «трамповский» взлет цен

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще