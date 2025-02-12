Ритейлеры начали продажи детских часов Honor Choice Kids Watch Plus

В российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Ситилинк» поступили в продажу детские часы Honor Choice Kids Watch Plus с дизайном и функциональностью специально для самых маленьких пользователей, а также технологиями связи и геолокации для спокойствия родителей. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Детские часы Honor Choice Кids Wаtch Plus позволяют осуществлять видеозвонки в сетях 4G, а встроенная HD-камера обеспечивает высокое качество изображения при звонках. Благодаря этому родители всегда имеют возможность увидеть ребенка и узнать от него важные новости.

Даже при самом активном использовании часов и частых звонках батарея емкостью 850 мА·ч обеспечит полный день без подзарядки. Часы не заставят переживать насчет заряда аккумулятора и всегда готовы к работе. Дизайн и материалы корпуса также выбраны с учетом детских потребностей: в часах используется мягкий силиконовый ремешок, устойчивый к повреждениям корпус, а также предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Ритейлеры начали продажи детских часов Honor Choice Kids Watch Plus

Для спокойствия родителей часы поддерживают 8 инструментов определения геолокации и технологии искусственного интеллекта для повышения точности. Система позиционирования объединяет в себе три основных навигационных модуля — GРS, А‑GPS, ГЛОНAСС — а также вспомогательные инструменты геолокации. Помимо просмотра текущего местоположения ребенка или истории его перемещений родители могут задавать безопасные зоны и получать уведомления, когда ребенок в них входит или покидает выбранное место.

Детские часы Honor Choice Кids Wаtch Рlus также поддерживают удобные дополнительные функции, включая белые списки вызовов, поиск часов, специальный режим детских спортивных тренировок, режим фокусировки, чтобы часы не отвлекали во время занятий. Кроме того, закрытая операционная система надежно защищена от любых воздействий злоумышленников, а дети не смогут установить сторонние развлекательные приложения.

Детские часы Honor Choice Kids Watch Plus поступили в продажу в магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Ситилинк». Стоимость модели Honor Choice Kids Watch Plus составляет 7,49 тыс. руб.