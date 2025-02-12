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Маленьким пациентам центра Рошаля стало проще оставаться на связи с родителями

На всей территории Детского клинического центра (ДКЦ) имени Леонида Рошаля в подмосковном Красногорске инженеры «МегаФона» развернули телеком-инфраструктуру, обеспечивающую качественный сигнал и мобильный интернет. Это помогает врачам быстрее обмениваться друг с другом важной информацией, а маленьким пациентам — оставаться на связи с родными, учиться и смотреть любимые мультфильмы на скорости мобильного интернета до 300 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Перед инженерами «МегаФона» стояла задача обеспечить связью весь клинический центр, а это четыре корпуса на 114 тыс. кв. м. Для этого они разделили всю площадь ДКЦ на шесть специальных зон и установили 420 антенн, соединенных 32 км коаксиального кабеля, устойчивого к высоким температурам.

Новая инфраструктура поддерживает, в частности, диапазон LTE-2600, обеспечивающий стабильный сигнал и качественное покрытие внутри палат и кабинетов, несмотря на железобетонные перекрытия и кирпичные перегородки. Важную роль в проекте выполняет стандарт GSM-900, минимизирующий «слепые зоны» в длинных коридорах клиники, а также технология MIMO 2х2, которая одновременно передает несколько потоков данных. Все это позволяет в высоком качестве смотреть онлайн-трансляции, мультфильмы и сериалы множеству пациентов с разных устройств одновременно.

«Дети, находящиеся в центре, нуждаются не только в медицинской помощи, но и в связи с внешним миром. В этом помогают надежные телеком-технологии, с помощью которых родители смогут могут оставаться в постоянном контакте с детьми. Это прибавит сил маленьким пациентам, а значит, и врачам, для борьбы со сложными заболеваниями. Мы понимали, что связь в таком центре — это важный инструмент как для медиков, так и для пациентов, поэтому сделали все возможное, чтобы мобильный интернет работал без помех», — сказал директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

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