«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица

Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» настроили систему единого доступа в экосистему «Газпром Бизнес ID» с использованием логина и пароля пользователя из личного кабинета юридического лица (ЛК ЮЛ). Это позволит региональным газовым компаниям и их партнерам одновременно авторизоваться в любом из связанных сервисов, получить быстрый доступ к ЛК ЮЛ и цифровой платформе «Газпром Бизнес ID». Об этом CNews сообщили представители компании «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

«Газпром Бизнес ID» объединяет предприятия группы «Газпром» и внешних партнеров: подрядчиков, поставщиков, клиентов. Это позволяет взаимодействовать с большим количеством аккредитованных контрагентов, создает безопасную среду для быстрого заключения сделок.

Бесшовный переход значительно упрощает работу в цифровой среде при сохранении высокого уровня безопасности. Решение уже внедрено в «Газпром межрегионгаз Москва» и «Газпром межрегионгаз Казань». Запланировано тиражирование на другие региональные компании по реализации газа.