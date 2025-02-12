Анатолий Гарбузов: Датчики столкновения и углепластиковая стопа – столичные предприятия представили новинки в области робототехники

Столичные компании представили собственные высокотехнологичные разработки, интеллект машин и механизмов» – роботизированные комплексы, импортозамещенные захваты и датчики столкновения для роботов, а также инновационные протезы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Благодаря всесторонней поддержке города, сегодня высокотехнологичную продукцию выпускает каждое третье предприятие Москвы. Флагманом инновационных решений является ОЭЗ «Технополис Москва». Например, резидент особой экономической зоны разработал робототехнический комплекс, способный значительно сократить трудозатраты операторов станков с числовым программным управлением и практически исключить брак по причине человеческого фактора. Другой столичный производитель успешно импортозаместил важные компоненты для роботизированных систем, такие как захваты для роботов и датчики столкновения. Эти решения способствуют повышению эффективности и качества производства на промышленных предприятиях», — сказал Анатолий Гарбузов.

Разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и программного обеспечения «Технорэд» представил инновационный робототехнический комплекс для промышленности. Система Redload от резидента ОЭЗ «Технополис – Москва» автоматизирует процесс загрузки и выгрузки деталей и минимизирует вероятность ошибок.

«Мы создали свой робототехнический комплекс, чтобы освободить специалистов на производстве от рутины и позволить им сосредоточиться на более важных задачах. Наша система повышает производительность и снижает риски для здоровья сотрудников», – сказала коммерческий директор Лиана Гареева.

Другая московская компания «РобоКомпонент» презентовала импортозамещенные инновационные компоненты для роботизированных систем, такие как захваты для роботов и датчики столкновения. Эти технологии способны повысить производительность и качество выпускаемой продукции на промышленных предприятиях.

«Компания специализируется на производстве и разработке компонентов для промышленной робототехники. Наши решения позволяют роботизировать задачи по загрузке станков, перемещению и укладке продукции, а также слесарной обработке материалов. Использование серийных компонентов сокращает время, которое требуется на проектирование и изготовление роботизированной системы. Раньше это было сложной инженерной задачей, а с нашей продукцией становится чем-то вроде сборки конструктора – максимально быстро, интуитивно и понятно», – сказал генеральный директор Данил Шмаков.

Столичная роботизированная техника позволяет не только модернизировать производство, упростить рутинные процессы, но и улучшить качество жизни людей, которым по разным причинам необходимо протезирование бедренных, коленных суставов и даже замена стопы. Производством подобной продукции в Москве занимается компания Steplife.

«Наш новый серийный продукт – углепластиковая стопа Steplife Cross отличается легкостью, плавностью переката с пятки на носок, прочностью и повышенной комфортностью. По техническим характеристикам наша разработка полностью отвечает мировым стандартам качества, при этом ее стоимость в два раза ниже, чем у зарубежных аналогов», – сказал генеральный директор Иван Худяков.

Рост промышленного потенциала города стал возможным благодаря формированию благоприятного инвестиционного климата в столице. Москва постоянно работает над тем, чтобы оставаться привлекательной для ведения бизнеса, формирует качественную инвестиционную инфраструктуру. Благодаря эффективным мерам поддержки в городе ежегодно открываются около 150 высокотехнологичных компаний.