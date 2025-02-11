CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Импортонезависимость
|

Дата-центр «Комплит» открыл демолабораторию для тестирования отечественного и зарубежного ПО

Компания «Комплит», российский системных интегратор, запустила в своем дата-центре тестовую лабораторию программного обеспечения. Новый сервис поможет компаниям оценить возможности российских и зарубежных ИТ-решений перед их внедрением в корпоративную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители компании «Комплит».

После ухода западных вендоров российский рынок программного обеспечения претерпел серьезные изменения: появились десятки отечественных решений, а также продвигаются продукты китайских разработчиков. Однако далеко не все из них имеют подтвержденную совместимость с существующими ИТ-ландшафтами компаний.

Чтобы сделать правильный выбор, ИТ-службам предприятий необходимо протестировать продукт в боевых условиях, изучить его функциональность, провести нагрузочные испытания, а также проанализировать варианты миграции. Все эти задачи теперь можно решить на площадке «Комплит» при поддержке опытных специалистов.

«На сегодняшний день демолаборатория на базе Дата-центра «Комплит» готова предоставить заказчикам для тестирования программные продукты по направлениям операционных систем, систем виртуализации, бэкапа и удаленных рабочих мест. Перечень тестируемых решений постоянно расширяется. Лаборатория ставит своей задачей обеспечение максимально широкого выбора ПО, чтобы заказчики могли подобрать оптимальный вариант для своих задач», – сказала Светлана Подукова, руководитель направления по развитию облачных решений компании «Комплит».

Тестирование доступно как в удаленном формате, так и при физическом посещении дата-центра. Компании могут получить доступ к демолаборатории для самостоятельных тестов или воспользоваться услугами специалистов «Комплит» для анализа и оценки ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Google заразила интернет шпионским ПО, ворующим данные под видом полезного сервиса. С ним сталкивался каждый, и каждого оно бесит

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще