Дата-центр «Комплит» открыл демолабораторию для тестирования отечественного и зарубежного ПО

Компания «Комплит», российский системных интегратор, запустила в своем дата-центре тестовую лабораторию программного обеспечения. Новый сервис поможет компаниям оценить возможности российских и зарубежных ИТ-решений перед их внедрением в корпоративную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители компании «Комплит».

После ухода западных вендоров российский рынок программного обеспечения претерпел серьезные изменения: появились десятки отечественных решений, а также продвигаются продукты китайских разработчиков. Однако далеко не все из них имеют подтвержденную совместимость с существующими ИТ-ландшафтами компаний.

Чтобы сделать правильный выбор, ИТ-службам предприятий необходимо протестировать продукт в боевых условиях, изучить его функциональность, провести нагрузочные испытания, а также проанализировать варианты миграции. Все эти задачи теперь можно решить на площадке «Комплит» при поддержке опытных специалистов.

«На сегодняшний день демолаборатория на базе Дата-центра «Комплит» готова предоставить заказчикам для тестирования программные продукты по направлениям операционных систем, систем виртуализации, бэкапа и удаленных рабочих мест. Перечень тестируемых решений постоянно расширяется. Лаборатория ставит своей задачей обеспечение максимально широкого выбора ПО, чтобы заказчики могли подобрать оптимальный вариант для своих задач», – сказала Светлана Подукова, руководитель направления по развитию облачных решений компании «Комплит».

Тестирование доступно как в удаленном формате, так и при физическом посещении дата-центра. Компании могут получить доступ к демолаборатории для самостоятельных тестов или воспользоваться услугами специалистов «Комплит» для анализа и оценки ПО.