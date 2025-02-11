Агентство недвижимости InDreams (Таиланд) перешло на российскую CRM-систему BPMSoft

Агентство недвижимости InDreams, работающее на острове Пхукет (Таиланд) с 2010 г., завершило миграцию на российскую CRM-систему на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга LANSOFT). Переход с западного клиентского решения был реализован командой системного интегратора «ТехноИнтеллект» за один месяц. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

До недавнего времени агентство использовало CRM-решение западного поставщика. Однако после ухода вендора с российского рынка у компании возникли сложности с покупкой лицензий, обновлением платформы и интеграцией с другими корпоративными системами в ИТ-контуре. Требовалась экстренная миграция на новое клиентское решение без простоев, с полным сохранением функционала предыдущей системы, объектной модели, бизнес-логики и переносом данных, отчетности и печатных форм.

В результате анализа альтернатив агентство выбрало платформу BPMSoft, которая обеспечила необходимый уровень функциональности, информационной безопасности и надежности поставщика. В рамках проекта были внедрены решения «Управление продажами» и «Омниканальные коммуникации», позволившие в короткие сроки развернуть полный аналог прежней системы.

CRM на базе BPMSoft автоматизировала расчет и обработку коммунальных платежей, контроль потребления воды и электроэнергии, а также расчеты с клиентами и контрагентами, а также коммуникации с клиентами через единое окно оператора. Внедрен механизм автоматизированной рассылки email-напоминаний о check-in/check-out, что особенно важно для рынка аренды недвижимости.

Анна Баранова, руководитель агентства недвижимости InDreams: «Бесперебойная работа CRM-системы критически важна для нашей компании, ведь рынок недвижимости на Пхукете очень динамичный, а работа с клиентами требует оперативности. Нам было важно перейти на новую платформу быстро, без потери данных и привычного функционала — и команда «ТехноИнтеллект» с этим блестяще справилась».

Александр Окороков, основатель и генеральный директор компании «ТехноИнтеллект»: «Проект был реализован в максимально сжатые сроки — всего за месяц. Это стало возможным благодаря гибкости платформы BPMSoft, которая позволяет адаптировать систему под конкретные бизнес-процессы клиента без сложных доработок».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «Этот проект наглядно демонстрирует, что российские технологии готовы полноценно заменять западные решения даже в сложных сценариях миграции. Мы предлагаем не просто аналог, а современную, гибкую и безопасную платформу, которая легко адаптируется под нужды бизнеса и позволяет компаниям работать эффективно».