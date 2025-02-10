В жилом районе ALIA впервые будет интегрирован модуль автоматического распознавания госномеров на базе Ujin

Девелопер Asterus начал подключение домов третьей очереди жилого района ALIA к платформе Ujin. В рамках соглашения между застройщиком и ИТ-компанией «Юникорн» будет создана полноценная экосистема «умного» ЖК, включающая видеонаблюдение, домофонию, СКУД и опции «умного» дома, а также мониторинг и управление состоянием инженерных систем многоквартирного дома с помощью виртуальной диспетчерской. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Ключевой особенностью ALIA стало применение на объекте умных решений, включая сервисы домофонии, автоматических шлагбаумов и счетчиков, мобильное приложение жителя от «Домиленд». Интеграция с платформой Ujin позволит объединить все смарт-решения в единую систему управления умным зданием и обеспечит высокий уровень комфорта и безопасности на территории комплекса.

В рамках соглашения будет также реализована возможность передачи данных о проезде автомобилей на платформу Ujin и автоматического распознавания госномеров. Соответствующий интеграционный модуль был разработан компанией «ВР», резидентом Технопарка Morion Digital. Проект предполагает интеграцию программного обеспечения Rubezh Video Operator с платформой Ujin.

«Сотрудничество с Юникорн позволит создать комфортную и безопасную среду для проживания, а также обеспечит резидентам ALIA доступ к широкому спектру современных технологий и сервисов. Мы убеждены, что цифровая трансформация в сфере недвижимости является неотъемлемой частью нашей работы, гарантирующей конкурентное преимущество на рынке и высокий уровень лояльности клиентов. Наша задача — формировать будущее строительной отрасли, базирующееся на смарт-технологиях и обеспечивающее лучшие условия для жизни», — отметил Сергей Хрулев, директор по информационным технологиям Asterus.

«Создание единой цифровой среды ALIA на базе Ujin является важным шагом к повышению качества жизни, обеспечению безопасности и комфорта жителей, а также оптимизации работы управляющей организации и застройщика. Интеграция с модулем распознавания госномеров говорит о том, что сегодня девелоперы благодаря смарт-сервисам для управления умными зданиями продолжают свое развитие, адаптируются под запросы рынка и проявляют заботу о своих клиентах», — сказала Светлана Перминова, генеральный директор «Юникорн».