CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Поддержка ИТ-отрасли
|

В Подмосковье стартовал первый в 2025 г. отбор на ИТ-гранты

На региональном портале госуслуг Московской области стартовал очередной, первый в 2025 г отбор заявок на получение ИТ-грантов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковные ИТ-компании могут рассчитывать на финансовую поддержку от региона при приеме на работу не менее пяти новых специалистов. В зависимости от их квалификации и уровня заработной платы размер гранта будет составлять от 96 до 600 тыс. руб. на одного сотрудника в год. Эта мера способствует укреплению ИТ-сектора и стимулирует создание новых рабочих мест в Московской области, что является ярким примером того, как государственная поддержка приносит пользу как бизнесу, так и региону», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Подать онлайн-заявку на получение ИТ-гранта могут аккредитованные в Минцифры России ИТ-компании или компании-производители компьютерной техники или их обособленные подразделения, зарегистрированные в Подмосковье, имеющие долю доходов от деятельности в области информационных технологий более 30% и осуществляющие основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. Субсидия предоставляется, если в штат организации принято пять и более новых работников с заработной платой от 120 тыс. руб. и выше.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

В России в разы увеличивают штрафы за нарушение защиты информации в государственных ИТ-системах

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

В реестр российской электроники добавят оборудование и компоненты для работы с ИИ. Они впервые получат льготы

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли
Показать еще