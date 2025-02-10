«Топ Системы» вошла в состав Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области

Компания «Топ Системы», разработчик российского инженерного ПО, вошла в состав «Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области», расположенного на площадке «Центра развития промышленности Ульяновской области». Это дает возможность «Топ Системы» совместно с предприятиями и учебными заведениями региона участвовать в создании новых промышленных объединений, устанавливать новые деловые контакты для развития межрегиональной промышленной кооперации, а также использовать межрегиональные и отраслевые информационные связи. Об этом CNews сообщили представители компании «Топ Системы».

Партнерский статус компании «Топ Системы» позволит напрямую и оперативно получать информацию о задачах предприятий-участников кластера и развивать программный комплекс T-FLEX PLM в соответствии с их потребностями; реализовывать совместные проекты по переходу на российские программные решения в целях обеспечения выпуска востребованной и качественной продукции, а также достижения технологического лидерства.

T-FLEX PLM – промышленный комплекс с использованием платформенного подхода для обеспечения различных отраслей промышленности решениями для разработки изделий и управления данными о них, и информационного сопровождения процессов взаимодействия участников разработки и подготовки производства изделий на всем протяжении их жизненного цикла: от идеи и разработки до испытаний, сопровождения в эксплуатации. Продукты комплекса T‑FLEX PLM входят в реестр российского программного обеспечения.

«Участие в автомобильном промышленном кластере Ульяновской области позволит объединить усилия компании «Топ Системы» и предприятий для достижения технологического суверенитета и укрепить позиции как участников кластера, так и нашей компании на рынке, а также внедрять передовые технологии на производстве. Еще одной важной задачей сотрудничества мы видим оказание поддержки в развитии трехстороннего взаимодействия между учебными заведениями, предприятиями и компанией «Топ Системы» для формирования инженерных кадров со знанием отечественных технологий», – сказала Анна Дачева, заместитель директора по развитию бизнеса, «Топ Системы».

Компания «Топ Системы» имеет многолетний опыт работы с предприятиями машиностроительной отрасли, особенно автомобилестроения. Заказчиками «Топ Системы» также являются предприятия и концерны из авиастроения, судостроения, станкостроения, космической отрасли, производства нефтегазового оборудования и других отраслей машиностроительного комплекса.

«Сотрудничество с компанией «Топ Системы» и дальнейшая совместная работа по вопросам использования российского инженерного программного обеспечения участниками кластера дает уверенность, что импортозамещение систем проектирования и управления жизненным циклом изделия реально. Одними из важных задач нашего кластера являются обеспечение информационного обмена и возможностей по кооперации, а также оказание содействия промышленным предприятиям региона в решении вопросов перехода на отечественные технологии. С учетом этого мы выстраиваем и развиваем партнерства с ведущими российскими ИТ-компаниями», – сказал Александр Седов, генеральный директор, «Автомобильный промышленный кластер Ульяновской области».