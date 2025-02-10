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«МегаФон» расширил LTE на Ставрополье

Жители Кочубеевского, Новоалександровского, Георгиевского и Новоселицкого округов края с комфортом пользуются мобильным интернетом на скорости, достигающей 95 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-объекты в селах Ивановском, Новый Маяк, станице Александрийской и городе Новоалександровске. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора расширили в населенных пунктах частотный спектр в диапазоне 2100 МГц. Это позволило существенно увеличить скорость передачи данных и нарастить емкость сети. Теперь даже самые «тяжелые» приложения можно установить на смартфон за 10 секунд, а скачать фильм для просмотра на гаджете или домашнем кинотеатре — за семь минут.

Видео остается у ставропольцев самым популярным видом контента. По информации аналитиков «МегаФона», на сервисы с кино и сериалами абоненты потратили около 45% от общего использованного трафика. Чаще всего пользователи выбирают сервис «Кинопоиск», интерес к хостингу в январе 2025 г. вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

«Сейчас сельские жители уже практически догнали городское население по масштабу потребления мобильного интернета. За три года среднемесячная норма выросла в 2,5 раза и превысила 35 ГБ на одного абонента. Чтобы соответствовать запросам клиентов, мы постоянно расширяем зону покрытия, уделяя внимание не только крупным городам и агломерации Кавказских Минеральных Вод, но и отдаленным территориям на юге и востоке региона», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука даже в непогоду.

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