CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Забайкальском крае МТС запустила LTE в микрорайонах Краснокаменска

ПАО «МТС» обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей проспектов Ветеранов, Шахтеров и Геологов в городе Краснокаменске. Новая базовая станция установлена в западной части города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE накрыла 3-й и 4-й микрорайоны города, где расположены жилые дома, магазины и кафе, детский сад №2, школы №3 и №5, бассейн. Теперь дети смогут созваниваться по видеосвязи с родителями, отправлять видео и фото своих спортивных, творческих и учебных достижений, а жители района оплачивать покупки онлайн или заказывать доставку.

Краснокаменск известен среди путешественников, спелеологов и кладоискателей. Недалеко от города располагается Соктуй-Милозанская пещера – памятник природы и популярный туристический объект. Ее глубина более 150 метров, с несколькими гротами соединенные узкими проходами. С пещерой связано множество легенд, самая известная из которых, о спрятанном золоте. Согласно преданию, именно здесь атаман Семенов скрыл сокровища, доставшиеся ему от Колчака. Скоростной мобильный интернет поможет туристам, краеведам и искателям сокровищ больше узнать об истории этих мест, сформировать маршрут на смартфоне и отправиться на поиски клада.

«МТС продолжает наращивать скоростные характеристики сети LTE в регионе. Краснокаменск – второй по величине город Забайкалья с плотной городской застройкой и жилыми микрорайонами. Теперь с помощью высокоскоростного интернета горожанам доступны сервисы экосистемы – электронная библиотека, онлайн-кинотеатр, сервисы для онлайн-встреч, а туристы и путешественники могут при помощи онлайн-карт выстроить маршрут к интересным местам и памятникам», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС запустила новую базовую станцию в пригороде Читы – селе Засопка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Роскомнадзор раскрыл число утечек: За год их стало вдвое меньше

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей

Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi

«Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще