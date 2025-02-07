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Цифровизация ИТ в банках
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R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, представила на форуме cвои флагманские продукты, а также новые разработки. Компания продемонстрировала возможности импортозамещенной АБС, линейки решений для ДБО, а также возможности платформы коннекторов для связи с госсервисами RS-Connect. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Директор по маркетингу и продуктовому развитию Евгения Титова провела презентацию работы универсального платежного терминала собственной разработки RS-Pay. Директор департамента цифровых решений Евгений Нырков и лидер проекта «Цифровой рубль» R-Style Softlab Андрей Кузнецов рассказали о сервисе для интеграции с платформой цифрового рубля и представили практический опыт внедрения цифрового рубля.

Новый платежный терминал для бесконтактной оплаты по СБП RS-Pay позволяет пользователям совершать платежи в банк-клиенте в одно касание, без необходимости ввода номера телефона или номера карты получателя средств. Главные преимущества устройства — сверх компактность и возможность работы в местах с нестабильным доступом к сети Интернет. Также терминал поддерживает бесконтактную оплату устройствами Apple и работает с цифровыми рублями.

Сервис для интеграции с платформой цифрового рубля RS-Digital Ruble поддерживает все сценарии работы с цифровым рублем как для финансовых посредников (банков), так и для клиентов — физических и юридических лиц. Решение состоит из самостоятельных модулей, которые взаимодействуют с системами банка и позволяют проводить необходимые операции с новой формой валюты.

R-Style Softlab подписала два соглашения о технологическом партнерстве с ИТ-компаниями. С российским вендором nocode-технологий, компанией Abanking, стороны договорились совместно реализовывать проекты по цифровизации банков, масштабировать опыт сотрудничества по внедрению nocode-технологий и совместно развивать наработанные компетенции.

В рамках технологического сотрудничества с компанией BSS компании выразили намерение проводить совместную работу в области построения экосистемы импортозамещения, обеспечения перехода на отечественные программные продукты и популяризации технологий цифрового рубля.

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