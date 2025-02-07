Первый вуз из Кыргызстана вошел в созданный в России Консорциум Big Data

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина (КРСУ) вошел в Университетский консорциум исследователей больших данных (УКИБД) и стал первым вузом, представляющим в ассоциации Кыргызстан. До этого момента в консорциуме насчитывалось 77 вузов из четырех государств — России, Казахстана, Узбекистана и Армении. Об этом CNews сообщили представители УКИБД.

По мнению гендиректора консорциума Вячеслава Гойко, участие университета из Кыргызстана дает новые исследовательские ресурсы, которые могут быть полезны всем участникам ассоциации: КРСУ сможет предложить данные, касающиеся региональных особенностей. При этом включение КРСУ расширяет научные и образовательные связи между вузами и странами и делает Консорциум Big Data более глобальным и многогранным.

В свою очередь, и.о. ректора КРСУ Сергей Волков подчеркивает, что присоединение к Университетскому консорциуму исследователей больших данных — это стратегический шаг для КРСУ.

«Наш университет традиционно занимает лидирующие позиции в научной и образовательной сфере Кыргызстана и Центральной Азии. Мы уверены, что сотрудничество в рамках консорциума откроет новые горизонты для совместных исследований, разработки инновационных решений и обмена передовыми практиками», — сказал Сергей Волков.