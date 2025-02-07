«МегаФон» модернизировал сеть в Саяногорске

Около 50 тыс. жителей Хакасии получили более уверенный прием сигнала 4G, увеличенную скорость мобильного интернета и емкость сети. «МегаФон» установил новые и усовершенствовал работу действующих базовых станций в городском округе Саяногорск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые изменения затронули административный центр и пригородные населенные пункты Майну и Боголословку, в которой ранее не было сотовой связи «МегаФона». А теперь жителям деревни доступны цифровые звонки и мобильный интернет на максимальной скорости до 70 Мбит/с.

«За год объем онлайн-трафика в городском округе увеличился на 48%. Мобильным интернетом активно пользуются не только местные жители, но и туристы. За год их количество увеличилось на треть. Чтобы удовлетворить растущий в геометрической прогрессии спрос на услуги сотовой связи, мы увеличили число диапазонов 4G на уже существующих базовых станциях и построили новые там, где у нас были так называемые «белые пятна». В результате проведенных технических работ в зону устойчивого LTE‑сигнала вошли более 30 улиц», – сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

Улучшение качества связи могут почувствовать абоненты в многоквартирных и частных жилых домах, промышленном секторе, магазинах, медицинских и государственных учреждениях, на автобусных остановках и на других объектах городской инфраструктуры. Также в зоне действия построенных телеком-объектов – отель «Саяногорск» и гостиница «Енисей», садовые товарищества «Вечерний звон», «Светоч» и «Камышовое».

Местные жители и туристы могут пользоваться любыми цифровыми сервисами и стриминоговыми платформами на более комфортных скоростях и с совершенным качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение в любом удобном месте, обмениваться файлами за несколько секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и др.

Комплексное развитие территории существенно расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили жители Саяногорска и пригорода. Как показывает статистика оператора, 80% звонков они совершают в сетях четвертого поколения. За год показатели выросли на треть.

Саяногорск – самый молодой город республики, преобразованный в результате промышленного развития села Означенное в 1975 г В получасе езды от него находится Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего, являющаяся визитной карточкой и одной из самых популярных достопримечательностей Хакасии. Поселок Черемушки, где расположена самая высокая плотина в России, включен во второй этап модернизации телеком-инфраструктуры.