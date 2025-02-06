За порядком на улицах Надыма теперь следит искусственный интеллект

С января 2025 г. в Надыме начал работать автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики. Он выявляет порядка 50 видов нарушений правил благоустройства и фиксирует их. Об этом CNews сообщили представители компании Softlogic.ai.

Комплекс установлен на автомобиль ответственной службы, который ежедневно по утрам объезжает весь город. Он работает автоматически и состоит из небольшого блока автономных вычислений, камер и антенн. Искусственный интеллект в реальном времени анализирует обстановку, фиксирует нарушения и мгновенно передает данные на облачную платформу.

Благодаря полученной информации городские службы могут быстрее реагировать на выявленные нарушения. Комплекс способен обнаружить надписи на фасадах зданий, наледь и навалы снега, дефекты дорожного полотна, несанкционированные свалки и др.

«Это очень важный и полезный инструмент для муниципалитета, который позволит нам максимально быстро выявлять проблемные зоны. Речь идет не только о контроле за соблюдением существующих правил организациями и предприятиями, но и о налаживании работы наших служб, задействованных в содержании и благоустройстве города», – отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Умный» помощник работает в команде. Комплекс интегрирован в общую сеть автоматизированных комплексов, которые успешно используются по всей России – во Владимирской и Московской областях, Санкт-Петербурге, Уфе, Иваново, Тамбове, Туле, Южно-Сахалинске и других городах. Все они произведены отечественной компанией.

Разработчиком предусмотрена система настройки – местные власти во всех городах сами решают, на какие параметры обратить больше внимания. Применение системы в реальных городских условиях помогает улучшать ее функционал: чем больше данных поступает, тем точнее и эффективнее работают алгоритмы. Новые аналитические данные загружаются удаленно на все активные комплексы по стране, что делает процесс обновления максимально оперативным и удобным.

О необходимости внедрения нейросетей в процессы управления регионом и взаимодействия с ямальцами говорил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Тестирование аппаратного комплекса в Надыме прошло в 2024 г. и признано успешным. Сейчас система полностью запущена в работу.