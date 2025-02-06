Wellsoft объявила о ребрендинге

Компания Wellsoft сообщает о проведении ребрендинга. Теперь ее продукт, интеграционная платформа по управлению жилым фондом, будет носить название Wellsoft Elements. Это изменение связано с развитием продукта, который сейчас охватывает больше, чем сервисы для управляющих компаний. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft.

Ранее платформа имела название «Умное ЖКХ» и была ориентирована на этап эксплуатации. За последние несколько лет компания реализовала несколько проектов с крупными девелоперами в России и странах СНГ. В результате была разработана цепочка решений, которая охватывает весь цикл — от выбора квартиры до проживания. Накопленная экспертиза позволяет разработчику консультировать не только управляющие организации, но и девелоперов, помогая им в цифровизации процессов взаимодействия с покупателями.

«Концепция Wellsoft Elements отражает идею интеграционной платформы, которая обеспечивает взаимодействие между сервисами и адаптируется под потребности клиентов. Название «Elements» символизирует основные компоненты цифровой экосистемы и указывает на модульный подход. Это дает возможность нашим клиентам выбирать необходимые элементы для своих проектов», — сказал Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft.

В компании отмечают, что обновленная платформа дает возможность хранить в единой среде всю информацию о клиенте с момента выбора квартиры до проживания. Кроме того, продукт уже интегрирован с экосистемой Сбербанка, а в планах — сделать интеграцию с МТС и «Яндекс». Это позволит создать единый профиль пользователя и обеспечить взаимодействие как с привычными крупными сервисами, так и с услугами конкретного девелопера.

Одним из ключевых изменений станет максимальная открытость платформы для сторонних команд. Разработчики смогут создавать собственные сервисы – мини-аппы и подключать их к платформе. Это позволит девелоперу получать необходимые функциональные возможности в короткие сроки.

«Мы меняем технологический стек, фундамент продукта и пользовательские характеристики. Сейчас наш вектор направлен на то, чтобы больше работать с партнерами, интеграторами и сторонними разработчиками. Мы хотим создать сообщество разработчиков, в которое могут войти внутренние и внешние ИТ-команды девелоперов», — отметил Даниил Байгозин.

В будущем платформа Wellsoft Elements будет работать как маркетплейс сервисов и мини-приложений, позволяя любому новому решению стать доступным для всех клиентов платформы. Компания, в свою очередь, сосредоточится на сопровождении и развитии ядра платформы, чтобы обеспечить ключевую архитектуру и набор правил для интеграции таких решений.