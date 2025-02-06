CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Минцифры: защитить аккаунт «Госуслуг» с помощью биометрии стало проще

Один из способов защитить свою учетную запись на «Госуслугах» — биометрия. Это простой и удобный вариант подтверждения входа в аккаунт наравне с SMS или TOTP-кодом. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Чтобы использовать биометрию на «Госуслугах», ее нужно сначала зарегистрировать в Единой биометрической системе (ЕБС). Теперь для защиты аккаунта достаточно упрощенной биометрии — нужно просто скачать приложение «Госуслуги Биометрия» и сфотографироваться. Раньше для входа на «Госуслуги» можно было зарегистрировать биометрию только в приложении с помощью загранпаспорта или очно в банке.

Биометрия хранится в зашифрованном виде и передается с помощью математических формул – векторов; защищает личный кабинет. Посторонние не смогут войти в аккаунт, даже если у них есть фото или видео владельца профиля.

После регистрации биометрии в ЕБС нужно зайти во вкладку «Безопасность» личного кабинета на Госуслугах. В разделе «Подтверждение входа» выбрать биометрию.

По закону биометрия может использоваться только добровольно. Удалить свои данные из системы можно в любой момент.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты

Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов увольняет 10% сотрудников из-за падения спроса

Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

Власти хотят создать в России реестр оборудования для майнинга

Ситуационные центры: от мониторинга к анализу и прогнозированию

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще