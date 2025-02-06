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Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру IPROFI.KG

Облачный провайдер Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру для компании IPROFI.KG, официального партнера фирмы «1С» на территории Кыргызской Республики. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Сотрудничество началось после знакомства представителей Cloud4Y и IPROFI.KG на выставке в Стамбуле, где IPROFI.KG рассказали о возникшей потребности в серверных мощностях и качественном сервисе для размещения своих ресурсов и ресурсов клиентов.

Компания IPROFI.KG, имеющая 14-летний опыт работы в сфере ИТ-консалтинга, занимается внедрением CRM- и ERP-систем, автоматизацией финансового учета предприятий на платформе «», а также разработкой собственных веб-решений для различных сфер бизнеса, включая складской и кассовый учет, медицинские системы и управление проектами. К 2025 г. IPROFI.KG реализовала более 350 проектов, начиная от небольших розничных магазинов и заканчивая крупными ERP-системами. Для дальнейшего развития компании требовалась легко масштабируемая виртуальная инфраструктура.

Проанализировав потребности IPROFI.KG, технические специалисты Cloud4Y развернули и настроили виртуальную инфраструктуру, после чего предоставили IPROFI.KG бесплатный тестовый доступ к своим облачным сервисам. Это позволило компании оценить качество работы как непосредственно облачных сервисов, так и технической поддержки.

Заказчику была предоставлена виртуальная инфраструктура, которая обеспечивала высокий уровень отказоустойчивости и гибкость под потребности бизнеса. Благодаря механизмам резервного копирования данных удалось повысить надежность систем. Миграция в облако также позволила системному интегратору сократить затраты на содержание собственной инфраструктуры и повысить общую эффективность работы.

В рамках тестирования IPROFI.KG проверили в боевом режиме несколько решений, включая Kubernetes, и в итоге развернули свои мощности, а также мощности части своих клиентов на платформе Cloud4Y.

В планах компании IPROFI.KG — дальнейшее расширение сотрудничества.

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