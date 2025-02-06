Аэропорты Пулково и Внуково договорились об информационном сотрудничестве в рамках операционной деятельности

Оператор аэропорта Пулково и аэропорт Внуково намерены обмениваться актуальной информацией об этапах прибытия и отправления воздушных судов, совершающих полеты между авиагаванями, с помощью средств автоматизации «Авиапортал».

Сотрудничество предусматривает создание единой информационной основы для реализации процедур совместного принятия решений A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) между аэропортами Внуково и Пулково.

Системный интегратор «Авиапортал» собирает, обрабатывает и предоставляет информацию о воздушном и наземном движении. Это позволяет повысить эффективность операционной деятельности аэропортов.

В рамках соглашения также предусмотрены внедрение инновационных технологий в производственную деятельность аэропортов, увеличение пропускной способности и повышение пунктуальности полетов во Внуково и Пулково, улучшение топливной эффективности рейсов за счет уменьшения времени руления, что повысит привлекательность аэропортов для авиаперевозчиков.

«Такое сотрудничество позволит улучшить координацию совместных действий при обеспечении суточного плана полетов за счет обмена информацией о движении воздушных судов, на основе этих данных проводить планирование и распределение ресурсов, оперативно реагировать на изменения в расписании, предотвращая перегрузки. Это будет способствовать повышению пунктуальности рейсов между аэропортами и эффективности операционной деятельности», — отметил Андрей Дробович, заместитель генерального директора, главный операционный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково).