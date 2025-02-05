Омский медуниверситет переходит на ИТ-решения «Группы Астра»

Омский государственный медицинский университет (ОмГМУ) продолжает работу над совершенствованием своей ИТ-инфраструктуры, делая ее безопасной и масштабируемой за счет внедрения решений отечественных производителей, в частности российского разработчика «Группы Астра». За 2024 г. вуз установил более 300 единиц ОС Astra Linux и приобрел еще 381 такую же операционную систему, на которую мигрирует до конца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Кроме того, ОмГМУ уже получил 655 лицензий службы каталога ALD Pro и согласно «Плану перехода на использование российского ПО на период 2022-2027 гг.» будет стараться закрыть свою потребность в отечественном софте, чтобы обеспечить возможность создания бесшовной экосистемы в рамках импортозамещения.

В Омском государственном медицинском университете обучается более 6 тыс. студентов, трудится более 800 преподавателей, ежегодно университет принимает свыше 2 тыс. заявок от абитуриентов. Всего в ОмГМУ около 1400 АРМ, на 305 из которых уже установлена ОС Astra Linux.

Операционную систему вуз приобрел на конкурсной основе, рассматривая ПО нескольких вендоров. В ходе процедуры отбора ОмГМУ также получил комплект ИТ-решений «Группы Астра», благодаря чему появилась возможность собрать ИТ-инфраструктуру на программном стеке одного разработчика. После внедрения ОС технические специалисты университета точечно апробировали работу Astra Linux в связке со специфическим прикладным ПО, были определенные шероховатости, так как часть медицинского оборудования иностранного производства и не имеет прямой совместимости с отечественным программным обеспечением. При непосредственной помощи специалистов техподдержки «Группы Астра» реализовалась возможность использовать данное медоборудование на российском софте.

Основным заказчиком выпускников ОмГМУ выступает Министерство здравоохранения Омской области и его подведомственные учреждения. В 2022 г. в ИТ-ландшафт медорганизаций региона внедрили свыше 3 тыс. ОС Astra Linux. Чтобы снять барьеры в предстоящей трудовой деятельности у будущих молодых специалистов, выпускников якорного медицинского вуза будут обучать работе на отечественном ПО.

«Из-за недоступности зарубежных сервисов большинство российских университетов запустили процесс перехода на отечественное программное обеспечение. Омский медуниверситет выбрал наши решения, отметив их зрелость, соответствие требованиям, предъявляемым к ПО в образовательных организациях, и способность повышать производительность и безопасность их ИТ-архитектуры. Это помогает вузу максимально эффективно реализовывать задачи в рамках своей деятельности. Мы же оказываем ему всестороннюю техническую поддержку и готовы помочь решить любой вопрос, связанный с функционалом наших программных продуктов», — отметил Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

«Переходя на отечественное ПО, мы делаем выбор в пользу решений, которые поддерживают широкий спектр функций, необходимых российским университетам. Можно сказать, что наш вуз занялся не только импортозамещением, но и переходом на новый уровень, используя программные продукты, решившие большую часть проблем с уходом иностранных компаний», — сказал Андрей Колчин, проректор по последипломному образованию и цифровой трансформации ОмГМУ.