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МТС улучшила качество мобильной связи в Детском клиническом центре имени Рошаля

ПАО «МТС» организовала сеть мобильной связи в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Установленное телекоммуникационное оборудование обеспечило пациентов, их родителей, посетителей и персонал флагманского детского лечебного заведения России стабильной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для организации мобильной связи на территории новой восьмиэтажной клиники площадью 114 кв. метров специалисты МТС установили внутри зданий современное 2G и 4G телеком-оборудование с поддержкой технологии MIMO 2x2, которая позволяет эффективнее использовать частотный ресурс. Это обеспечило равномерное покрытие на всех этажах четырех корпусов и на подземной парковке. Средняя скорость мобильного интернета в сети МТС на территории центра составляет 100 Мбит/с.

«Детский клинический центр имени Леонида Рошаля – ведущее учреждение детского здравоохранения в Подмосковье, которое принимает на лечение детей не только из Московской области, но и из других регионов страны. Безусловно, качество медицинских услуг в первую очередь зависит от квалификации медиков и наличия высокотехнологичного специализированного оборудования. При этом в современных условиях быстрый интернет и стабильная голосовая связь являются необходимыми слагаемыми в процессе лечения и реабилитации. Медикам она помогает решать профессиональные задачи, а пациентам, их родным и близким всегда оставаться на связи и с пользой проводить время», – сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Ранее МТС улучшила качество связи в крупнейших медицинских центрах Москвы, имеющих федеральное значение: Морозовской детской городской клинической больнице, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, МКНЦ им. А.С. Логинова, в главном, терапевтическом и детском корпусах и родильном доме ЦКБ.

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