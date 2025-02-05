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«МегаФон» улучшил LTE в селах Чечни

Дополнительное телеком-оборудование увеличило зону покрытия LTE для абонентов в Надтеречном, Наурском, Шелковском, Веденском, Гудермесском районах. Теперь жители и гости республики обеспечены мобильным интернетом на скорости до 85 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После модернизации телеком-инфраструктуры пользователи суммарно стали потреблять на 31% больше трафика ежедневно. Контент загружается быстрее даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

Технические специалисты оператора задействовали на территории населенных пунктов несколько диапазонов частот, тем самым обеспечив оптимальные покрытие и емкость. В результате проведенных работ максимальная скорость загрузки составляет 85 Мбит/с. Такой показатель позволяет скачать фильм в формате Full HD за восемь минут.

«Особое внимание наши инженеры уделили не только крупным городам, но и маленьким аулам и селам. С начала года скорость загрузки выросла в более чем 30 населенных пунктах региона. Изменения прошли, в том числе, в Советском заказнике, на границах с Дагестаном и Северной Осетией, а также на наших курортах в Серноводском районе. И местные жители, и гости пользуются бесперебойной связью и мобильным интернетом в любое время суток», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

По данным аналитиков «МегаФона», Чечня вошла в топ регионов по турпотоку в январе 2025 г. За прошедший месяц регион посетили на 89% больше визитеров, чем за аналогичный период 2024 г.

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