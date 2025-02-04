CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация ИТ в банках
|

«Т-Мобайл» начинает работу в Забайкальском крае

«Т-Мобайл» объявляет о запуске в Забайкальском крае с 4 февраля 2025 г. Мобильный оператор будет работать на инфраструктуре МТС. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Жители Забайкальского края могут оформить SIM-карту на 25 ГБ + 1 200 минут за 279 руб. в месяц благодаря подписке Pro от «Т-Банка». А также самостоятельно выбрать оптимальный набор услуг с помощью тарифного конструктора. Объем пакетов минут и интернет-трафика начинается с нуля, а среди безлимитных сервисов — «Мессенджеры», «Социальные сети», «Безлимитные СМС», «Музыка» и др.

«Т-Мобайл» развивает отрасль мобильной связи в России с 2017 г., создавая продукты на стыке банкинга, телекома, ИТ и искусственного интеллекта. Абонентам доступны бесплатные услуги и защита от спама и мошенничества.

У «Т-Мобайла» есть экосистема услуг, которая предоставляет технологии вокруг мобильной связи, среди которых телефонный секретарь, запись звонков, определитель номера и другие технологии и услуги.

Найти подробную информацию об актуальных условиях тарифных планов в Забайкальском крае, а также подключить «Т-Мобайл» можно на сайте или в мобильных приложениях «Т-Банка» и «Т-Мобайла».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

В России переводят в ГИС и берут под контроль распределение всех субсидий из госбюджета

Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей

В России началось серийное производство отечественных ПК с искусственным интеллектом

Мишустин: ИТ-сектор составил 2,2% российского ВВП. Это около 4 трлн рублей

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще