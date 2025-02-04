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Стартовал проект внедрения Directum HR Pro в «Зелинский групп»

Производитель противогазов и других средств индивидуальной защиты органов дыхания «Зелинский групп» выбрал программный продукт от Directum, чтобы организовать кадровый документооборот, управление отпусками и прием на работу в цифре. После завершения пилотного проекта систему планируется тиражировать на три производственные площадки в Перми, Тамбове и Электростали. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Предприятие начинает проект внедрения российской системы Directum HR Pro, с помощью которой планирует: перевести все основные кадровые документы и процессы в электронный формат; подключить к КЭДО 100% штата; сократить временные затраты на согласование и утверждение кадровых документов, их поиск и обработку; снизить расходы на печать, бумагу, канцелярские принадлежности и архивные процедуры; минимизировать риски утраты и повреждения документов.

Под брендом «Зелинский групп» сегодня функционируют три производственные площадки в разных городах России. Распределение сотрудников по всей стране, потребность ускорить кадровые процессы и сократить бумажный документооборот стали основными предпосылками внедрения профильной системы.

Из предложенных на рынке решений «Зелинский групп» выбрали Directum HR Pro. Ключевыми факторами стали широкая функциональность из «коробки», опыт использования продуктов Directum для других задач, экспертиза поставщика по внедрению КЭДО на производственных предприятиях.

В рамках пилотного проекта в электронный формат планируется перевести кадровый документооборот, управление отпусками, включая планирование, ознакомление с ЛНА и прием на работу.

Ольга Жигалова, директор по персоналу, ООО «Зелинский групп»: «Использовать в работе цифровые инструменты, позволяющие экономить время и ресурсы, упрощающие жизнь и работу сотрудников, — одна из задач современного HR. Мы очень серьезно отнеслись к выбору системы для внедрения КЭДО и уверены, что получим отличный эффект от перевода кадровых процессов в цифровой формат».

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