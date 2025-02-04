Sitronics Group построила модульный некапитальный ЦОД класса EDGE для банка «Кубань Кредит»

Российская ИТ-компания Sitronics Group реализовала проект по созданию дата-центра под ключ для банка «Кубань Кредит». Заказчиком был выбран формат модульного ЦОДа, состоящего из специальным образом соединенных контейнеров – такая конструкция позволяет в случае необходимости переместить объект на другую ровную площадку, где есть электропитание и точка подвода и отвода воды. Полная расчетная электрическая мощность ЦОДа составляет 330 кВт. В машинном зале размещены 26 телеком-шкафов высотой 45U для размещения активного ИТ-оборудования. Охлаждение организованно по принципу «горячего коридора» с подачей холодного воздуха из-под пространства фальшпола, используются фреоновые прецизионные кондиционеры с пароувлажнителями.

Внутреннее пространство организовано таким образом, что кроме машинного зала, выделены зал для двух операторов, электрощитовая, кондиционерная, склад, отдельное помещение провайдера. Мониторинг и удаленное управление сетевого и инженерного оборудования осуществляется с помощью комплекса систем, включая разработанное решение Sitronics Group на базе MasterSCADA. ЦОД запитан от трех источников электроснабжения и в нем применены модульные системы ИБП с резервированием по схеме 2N, система охлаждения по схеме N+1 с использованием отечественных кондиционеров, система автоматического пожаротушения – на основе хладон-125ХП.

«Данный ЦОД был построен под проектным управлением нашего обособленного подразделения в Краснодаре с применением самых современных технических решений. В этом проекте мы впервые использовали шинопровод со специальными коробками отбора мощности с контролем всех основных параметров в реальном времени. Если говорить в целом, то нам уже удалось заместить порядка 70% компонентов в создаваемых модульных ЦОД на отечественные, что решает задачу независимости от иностранных вендоров», – сказал вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.

Производство модульных ЦОДов Sitronics Group запустила в 2023 г. на собственной площадке в Подмосковье, и сегодня сфокусирована на Prefab-сегменте – архитектура таких дата-центров позволяет гибко масштабировать инфраструктуру в соответствии с потребностями бизнеса в короткие сроки, а также значительно снижает капитальные затраты заказчиков на строительство и эксплуатацию.

«Наши партнеры из Sitronics Group реализовали проект с применением отечественных технологий, качественно и оперативно, – отметил руководитель департамента информационных технологий банка «Кубань Кредит» Максим Гречихо. – Благодаря МЦОД «Кубань Кредит» сможет быстро и безопасно наращивать объем операций клиентов. Это позволяет оставаться в статусе одного из лидеров финтеха на юге России».

Начальник управления технических средств и коммуникаций банка «Кубань Кредит» Александр Туленков добавил, что все использованные в проекте решения гарантируют высокий уровень надежности, а значит, бесперебойную работу МЦОДа даже в условиях критических нагрузок на энергосистему Краснодара в летнюю жару. Представитель банка уверен, что «Кубань Кредит» выбрал самое безопасное решение из всех предлагаемых сегодня на рынке.