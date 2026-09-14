РТК-ЦОД перенес ИТ-системы Россельхозбанка в единый кластер

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, обеспечил полную миграцию ИТ-систем одного из крупнейших банков страны — Россельхозбанка — на свои мощности. В рамках комплексного проекта компания также расширила ресурсы размещения оборудования финансовой организации и создала полноценную резервную площадку для георазнесенного развертывания информационных систем банка.



Отказоустойчивый кластер

Перед командой РТК-ЦОД стояла задача создать отказоустойчивый кластер для Россельхозбанка, гарантирующий непрерывность его деятельности. На площадке своего дата-центра сервис-провайдер реализовал комплекс усиленных мер физической защиты, что обеспечило соблюдение строгих нормативов Центрального банка и ФСТЭК России без капитальных инвестиций заказчика в создание собственной инфраструктуры безопасности.

Консолидация распределенной инфраструктуры в едином высоконадежном кластере позволила клиенту оптимизировать затраты на аренду, энергоснабжение и кросс-коннекты. Благодаря разделению этапов переезда миграция ИТ-ландшафта была проведена бесшовно, без остановки критичных бизнес-процессов и незаметно для клиентов банка.

РТК-ЦОД обеспечил полную миграцию ИТ-систем одного из крупнейших банков страны

В дата-центре РТК-ЦОД Россельхозбанк получил «чистое» энергоснабжение (стабильное напряжение, бесперебойность и защиту от сетевых помех) с возможностью масштабирования плотности размещения оборудования.

Резервная площадка

Одним из ключевых итогов проекта стало создание полноценной резервной площадки для геораспределенного развертывания информационных систем Россельхозбанка. Такая архитектура гарантирует непрерывность критичных сервисов и полностью соответствует обязательным требованиям Банка России к устойчивости финансовых организаций.

«Для нас было принципиально важно, чтобы новая площадка полностью соответствовала строгим нормативным требованиям, а переезд прошел абсолютно бесшовно, без остановки бизнес-процессов, и РТК-ЦОД обеспечил именно такой подход. Переход на аренду модернизированных площадей с фиксированной стоимостью стойко-места и энергопотребления дал нам то, что критически важно для финансового сектора — прозрачную и предсказуемую структуру операционных затрат. Мы получили четкое долгосрочное бюджетное планирование и точно понимаем наши расходы на ИТ-инфраструктуру на годы вперед», — заявил заместитель директора департамента информационных технологий Россельхозбанка Вадим Григоренко.

«Мы видим устойчивый тренд: финансовые институты все чаще передают физическую инфраструктуру профессиональному оператору, чтобы сфокусироваться на развитии цифровых сервисов, а не на строительстве и содержании ЦОД. Наша задача в таких проектах — не просто предоставить площади и энергию, а обеспечить отказоустойчивую ИТ-архитектуру под ключ, провести бесшовную миграцию и гарантировать полное соответствие нормативам регуляторов. Кейс Россельхозбанка, ключевой финансовой организации страны, подтверждает экспертизу РТК-ЦОД в реализации сложных инфраструктурных проектов», — отметил директор центра по работе с клиентами РТК-ЦОД Алексей Шувалов.

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РТК-ЦОД — ИТ-сервис-провайдер полного цикла, лидер российского рынка дата-центров с долей 30%, с 2020 года занимает первое место рейтингов «Рынок коммерческих ЦОД в России» Cnews Analytics и iKS-Consulting. За 20 лет РТК-ЦОД построил крупнейшую в России геораспределенную сеть ЦОД, которая насчитывает 27 дата-центров, сертифицированных в соответствии с требованиями стандарта Tier III, 27 800 стоек общей мощностью 235 МВт. Группа компаний реализует под ключ масштабные интеграционные проекты: от инфраструктуры и систем связи до облачных решений и ПО. Среди клиентов РТК-ЦОД — крупные заказчики как в государственном и финансовом секторах, так и в ритейле, энергетике и нефтегазовой отрасли. Помимо физической инфраструктуры, РТК-ЦОД развивает собственные ИТ-сервисы и проекты: аттестованное «Облако КИИ», мониторинг, Гособлако, Smart Control, ПГСО, а также независимую лабораторию R&D (Research and Development).

