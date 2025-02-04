Navicon поможет в подготовке студентов НИУ ВШЭ

Системный интегратор и разработчик Navicon обучит более 60 студентов-бакалавров Бизнес-информатики Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) работе с отечественными data-решениями и новыми технологиями. Navicon считает это частью социальной ответственности, которую должны нести все системные интеграторы. Студенты с лучшими результатами по итогам программы получат возможность пройти стажировку в компании. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Команда системного интегратора принимает участие в подготовке и реализации проектного обучения в рамках проектных семинаров и командных курсовых проектов для студентов образовательной программы «Бизнес-информатика» Высшей школы бизнеса. Программа стартовала с января 2025 г. и продлится до окончания учебного года. Обучение проводится в режиме командной работы и бизнес-симуляции, которые направлены на развитие практических навыков работы с ИТ-проектами. В ходе выполнения учебных проектов студенты занимаются решением актуальных прикладных задач, основанных на реальных бизнес-кейсах из ИТ-отрасли.

Дефицит ИТ-специалистов в России остается серьезной проблемой. В 2024 г., по различным оценкам, отрасли не хватало от 500 тыс. до 1 млн кадров. И тот факт, что стартуют все более масштабные проекты импортозамещения, лишь усиливает эту тенденцию. Образование в сфере ИТ в России быстро развивается, открываются новые «цифровые кафедры», запускаются программы дополнительного образования. Однако вопрос подготовки квалифицированных ИТ-специалистов все еще остается открытым: фундаментальных теоретических знаний, полученных в вузах, не всегда хватает в реальных условиях. В этом контексте технологические компании могут сыграть значительную роль, обеспечив студентов практической подготовкой.

Сергей Брускин, академический координатор проектного обучения, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ: «Итоги ЕГЭ 2024 г. показали, что информатику выбрало 19% школьников, то есть практически каждый пятый. Для решения задач, стоящих перед ИТ-отраслью, нужна синергия между участниками рынка, формирующими спрос на будущих специалистов, и учебными заведениями. Радует, что крупные ИТ-компании поддерживают вузы и участвуют в разработке новых образовательных программ. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить рынок классными специалистами и сократить существующий дефицит кадров».

По условиям соглашения между Navicon и департаментом Бизнес-информатики НИУ ВШЭ, эксперты компании будут обучать студентов бакалаврской программы «Бизнес-информатика» работе с российской CPM/EPM self-service платформой Optimacros. Это low/no code платформа корпоративного класса, которая полностью соответствует требованиям импортозамещения и внедряется в крупнейших российских компаниях для решения задач интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики.

В ходе обучения студенты не только изучат функциональность платформы, но и получат представление о том, как именно происходит работа на типовом проекте внедрения или миграции на российское ПО: научатся формировать план проекта, определять функциональные требования к ИТ-решению, контролировать его ход и результаты. В рамках практических семинаров будут полностью смоделированы условия реальной проектной работы. Итогом обучения на протяжении двух модулей станет защита командных курсовых проектов.

Отдельный блок практических занятий посвящен прикладной работе с инструментами машинного интеллекта, включающими алгоритмы классификации, регрессии, кластеризации и методы прогнозирования. Проектное обучение, включающее менторство преподавателей-практиков, поможет студентам обеспечить отличный старт своей карьеры. Для компании Navicon это также возможность привлечь в команду новых талантливых ИТ-сотрудников.

Александр Двойнев, архитектор S&OP решений, Navicon: «Для решения задач, связанных с машинным обучением и наукой о данных, выпускники ВУЗов должны обладать, в первую очередь, серьезной математической базой. Однако, если перефразировать известную цитату Конфуция, "практика без теории опасна, но теория без практики бесполезна" - в высококонкурентной среде практика необходима уже непосредственно в ВУЗах. Отличительная особенность нашего курса состоит в том, что студенты будут решать реальные обезличенные кейсы».

«Знания приобретают ценность только в действии. В этом году мы реализовываем проект с НИУ ВШЭ при поддержке компании Optimacros. Мы ценим наше партнерство и уверены, что совместные усилия позволят качественно подготовить новое поколение профессионалов. Этот вклад в развитие образовательного процесса помогает сократить разрыв между теорией и практикой, формируя востребованных на рынке специалистов», - отметила Ксения Буланова, руководитель отдела обучения компании Navicon.