«Лаборатория измерительных систем» «Северстали» внедрила первый отечественный сканер сортировки сухого шпона

ООО «Лаборатория измерительных систем» (входит в ПАО «Северсталь») объявляет о вводе в эксплуатацию первого отечественного сканера линии сортировки сухого шпона собственной разработки. Система была внедрена на фанерном комбинате ЗАО «Муром» во Владимирской области. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Северсталь».

Сканер предназначен для автоматического определения сорта березового шпона и в режиме реального времени анализирует пороки древесины и дефекты обработки. Кроме того, система уже адаптируется к работе с другими породами древесины, что делает ее универсальным инструментом для лесообрабатывающих предприятий. Решение интегрировано с влагомером и позволяет комплексно контролировать качество на производственной линии.

Сканер находится в эксплуатации с декабря 2024 г. и обеспечивает более высокую точность сортировки и надежность в работе по сравнению с зарубежным оборудованием. Использование системы уже приносит экономический эффект за счет повышения производительности и качества готовой продукции.

«Успешное завершение пилотного проекта на Муромском фанерном комбинате — это значимое достижение для нашей команды. Мы гордимся тем, что смогли предложить рынку уникальное отечественное решение, которое полностью соответствует высоким требованиям российских предприятий. Этот проект стал результатом плодотворного сотрудничества и взаимного доверия с нашими партнерами. Мы вдохновлены их открытостью к инновациям и верим, что впереди нас ждут еще более масштабные и амбициозные проекты», – сказал генеральный директор ООО «Лаборатория измерительных систем» Олег Шестаков.