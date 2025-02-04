«АиБ Цифровизация» расширила возможности подсистемы управления лабораторией по пяти направлениям

Доработки лабораторной информационной системы-модуля «1С:LIMS» коснулись автоматизации сразу по пяти направлениям: созданию заданий контроля качества в лабораторной информационной системе, прохождению контроля качества, выявлению и блокировке серий и партий материалов по истечению срока годности, установке различной периодичности проверок в разрезе разных показателей качества. Об этом CNews сообщили представители компании «АиБ Цифровизация».

Одним из самых значимых для предприятий блоков «1С:LIMS», доработанных «АиБ Цифровизация», стала возможность многоступенчатых и многослойных проверок качества с ориентацией на данные вводимой нормативно-технической документации. Это позволяет выявлять отклонения в качестве сырья и готовой продукции на любом этапе производства, по любым критериям/показателям без ограничений, который были зашиты в базовой конфигурации модуля.

«Использовали модуль «1С:LIMS» на предприятиях неоднократно, и считаем типовой вариант – вполне завершенным ПО, – отметил генеральный директор ООО «АиБ Цифровизация» Дмитрий Смирнов. – Однако, поскольку у каждого предприятия есть свои особенности, пришлось искать возможности развить расширение, дополнить его. Опыт прошел вполне успешно, новые возможности хорошо ложатся на автоматизацию процессов химических и фармацевтических предприятий, реализованы как дополнение и не влияют на работу самого ПО и возможность его обновления».

Модуль «1С:LIMS» используется большей частью в фармацевтической и химической промышленности. Основная функция модуля – работа лаборатории в привязке к производству продукции. В LIMS фиксируются лабораторные проверки сырья и готовой продукции на разных этапах производства. В случаях, когда сырье, готовая продукция или полуфабрикат не проходит по качественным показателям, модуль в интеграции с ERP системой позволяет блокировать работу с партией.

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ООО «АиБ Цифровизация» – партнер компании «1С». Специализируется на внедрении и сопровождении информационных систем, консалтинге промышленных и торгово-промышленных предприятий.

«1С:LIMS Управление лабораторией предприятия». Расширение для «1С:ERP» и «1С:КА. Стандарт» – отраслевое решение, предназначенное для автоматизации основных бизнес-процессов производственных лабораторий, служб управления качеством и технического контроля (ОТК) на предприятиях с дискретным и непрерывным типами производств. Выпущено в декабре 2022 г. Cовместная разработка «1С:Апрель Софт» и «1С».