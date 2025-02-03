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«Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпускать кассы самообслуживания»

Производство высокотехнологичных касс самообслуживания с интерактивными панелями начали на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичные промышленники разрабатывают и применяют высокотехнологичные цифровизированные решения. Флагман инновационных разработок — ОЭЗ “Технополис Москва”, где резидент “САГА Технологии” запустил в этом году производство касс самообслуживания с интерактивными панелями. Планируется, что ежегодно на предприятии будут выпускать около 4,5 тыс. изделий. Аппараты оснащены терминалами для приема оплаты в электронном виде, термопринтерами для выдачи чеков, сканерами штрих- и QR-кодов. В реализацию проекта компания инвестировала свыше 100 млн руб. На предприятии создали около 70 рабочих мест», – сказал Анатолий Гарбузов.

В кассы столичного производства также встроена система проверки возраста покупателя при приобретении товаров, имеющих ограничения по продаже несовершеннолетним.

Продуктовая линейка компании состоит из пяти аппаратов самообслуживания.

«Спрос в России на кассы самообслуживания неуклонно растет. Удовлетворить его позволяют наши новые производственные мощности, открытые на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Планируем в ближайшее время также нарастить выпуск флагманской продукции компании – российских банкоматов SAGA с опцией рециркуляции наличных», – сказал генеральный директор предприятия Андрей Жолобов.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» компания получила в 2024 г.

«Он позволяет предприятиям экономить на уплате налогов и инвестировать вырученные средства в развитие действующих и создание новых проектов, расширение и локализацию производства, увеличение выпуска продукции и количества рабочих мест», – сказал генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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