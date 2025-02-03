CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширил сеть 4G в долине виноделов на Кубани

Улучшение связи почувствовали местные жители и многочисленные туристы, приезжающие в село Молдаванское. Технические специалисты зафиксировали здесь ежегодно растущий спрос на цифровые услуги и запустили дополнительную телеком‑инфраструктуру в одной из ключевых локаций энотуризма Крымского района. Сразу после работ потребление дата‑трафика местными пользователями выросло на 15%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает широкий радиус распространения сигнала, отличное проникновение в помещения и высокие скорости передачи данных. Средняя скорость передачи данных у обладателей зеленых SIM-карт теперь достигает 50 Мбит/с.

Согласно big data «МегаФона», в 2024 г. в населенном пункте побывало на 25% больше абонентов из других регионов страны, чем за тот же период годом ранее. Наибольшее число прибыло посетить «Долину Лефкадию» — винодельческое хозяйство. В среднем в день гости использовали почти 300 ГБ трафика. Такого объема информации достаточно, чтобы непрерывно в течение 24 часов вести стримы о достопримечательностях локации. Чаще всего здесь можно было встретить гостей из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга.

«Несмотря на то, что пик поездок в Молдаванское традиционно приходится на осень, с начала этого года отмечаем увеличение туристического потока. В новогодние праздники он составил 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая это, мы продолжаем развивать телекоммуникационную инфраструктуру в популярных локациях региона и работаем на опережение там, где аналитики прогнозируют рост активности», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Ранее специалисты оператора провели комплексную работу по улучшению и строительству новых базовых станций 4G, построив и модернизировав более 1000 базовых станций, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах Краснодарского края.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента

Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок

В России началось серийное производство отечественных ПК с искусственным интеллектом

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма

Мишустин: ИТ-сектор составил 2,2% российского ВВП. Это около 4 трлн рублей

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще