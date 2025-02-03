«Мангазея Майнинг» на пути импортозамещения: отечественное ПО SUMRA упрощает отчетность

Компания «Мангазея Майнинг», развивающая проекты в сфере горнодобычи, сделала шаг вперед в цифровой трансформации, заменив импортное программное обеспечение для подготовки МСФО отчетности на отечественное решение SUMRA. Этот переход стал важным этапом на пути к повышению эффективности работы компании в условиях меняющейся экономической ситуации и усилении импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители компании Armus Pro.

Ранее в компании использовалась программа CaseWare Financials, однако уход канадского разработчика с российского рынка в 2022 г. усложнил условия работы: отсутствие технической поддержки и устаревший интерфейс стали серьезными препятствиями в подготовке отчетности. С накоплением проблем, связанных с качеством и скоростью обработки данных, стало очевидно, что необходимо искать новое надежное решение.

Обратившись к российскому вендору Armus Pro, компания выбрала SUMRA для автоматизации отчетности. За три месяца сотрудники группы «Мангазея» и Armus Pro выполнили перенос всех данных. По завершению проекта компания получила полноценную систему автоматизации отчетности с настраиваемыми формами отчетов, что упростило процессы и сделало их прозрачными. На сегодняшний момент внедрение SUMRA уже принесло первые результаты: отчетность за девять месяцев 2024 г. была подготовлена в срок и с надлежащим уровнем качества.

Роман Туленков, начальник группы МСФО в «Мангазея Майнинг»: «Внедрение SUMRA стало большим шагом для нашей компании. Мы получили систему более интуитивно понятную и гибкую, чем импортный аналог, а также новые ценные функции: механизм контрольных соотношений, возможности ретроспективного формирования отчетов и "наследования" данных. Регулярные обновления продукта и наличие поддержки со стороны разработчика Armus Pro дают уверенность в успешном развитии».

Арсений Мусихин, генеральный директор Armus Pro: «Работа с «Мангазея Майнинг» — это яркий пример того, как отечественные разработки могут успешно конкурировать с зарубежными решениями. Гордимся тем, что смогли быстро и безболезненно внедрить SUMRA и увидеть результат – упрощение и ускорение подготовки отчетности. Планируем и дальше развивать нашу систему, чтобы она соответствовала растущим потребностям бизнеса».

Далее группа компаний намерена развивать работу с SUMRA, формируя специальные отчеты на основе данных МСФО. Компания «Мангазея Майнинг» продолжает цифровизацию и импортозамещение.