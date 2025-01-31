«Цифра» завершила проект внедрения роботизированных автосамосвалов в Хакасии

«Цифра» завершила проект внедрения роботизированных автосамосвалов в Хакасии. По его итогам подтверждено достижение прироста производительности на 20%. В течение 9 месяцев беспилотного вывоза вскрышной горной массы при опытно-промышленной эксплуатации автоматизированной системы грузоперевозок (АСГП) на угольном разрезе Изыхский в Хакасии роботизированный комплекс на базе двух самосвалов БЕЛАЗ 7513R грузоподъемностью 130 тонн многократно продемонстрировал производительность с превышением сменной нормы выработки для водителей до 20%. Эксплуатация комплекса продолжается.

«Создание опытного роботизированного комплекса на наших технологиях впервые в ЕАЭС стартовало еще в 2018 г. на разрезе Абаканский, и уже через год комплекс демонстрировал полный цикл откатки горной массы без водителей самосвалов на протяжении всей смены. На завершающих испытаниях в марте 2020 г. комплексом впервые достигнуто превышение сменной нормы на 20%. С учетом развития горных работ, комплекс был перенесен на разрез Изыхский, где перед нами были поставлены задачи адаптации к новой площадке, длительной непрерывной наработки и самая сложная – повторяемого превышения нормы производительности. Мы успешно решили эти задачи», — отметил Дмитрий Сиземов, технический директор «Цифра Роботикс».

Разработка «Цифры» предоставляет оператору роботизированного комплекса весь необходимый набор инструментов для планирования маршрута движения и прилегающих к нему зон, определения режимов работы автономных самосвалов и контроля за текущей производственной обстановкой: динамика исполнения, производительность, техническое состояние. Автономные самосвалы под управлением разработанной системы без участия водителя поочередно выполняют запланированные элементы транспортного цикла с постоянной актуализацией точек погрузки и разгрузки, самостоятельно контролируют безопасность окружения, отрабатывают встречные разъезды и организуются в очередь при ожидании.

Вчерашний водитель карьерного самосвала после переподготовки становится оператором, который из центра управления осуществляет контроль за работой комплекса и корректировку ее параметров. С применением АСГП, ресурсов одного человека становится достаточно для полноценной работы нескольких самосвалов –производительность труда повышается в 3-5 раз.

В ходе проекта на разрезе Изыхский командой «Цифры» отработаны и введены в эксплуатацию новейшие автоматические инструменты: противодействие образованию колеи, увеличивающее межсервисный интервал технологических дорог в 2-3 раза, а также оптимизация времени ожидания погрузки за счет использования близких к экскаватору зон. Уровень безопасности движения, предоставляемый сегодня АСГП, обеспечивает допуск на участок роботизированного комплекса хозяйственного транспорта и спецтехники без прекращения работы.

«Мы рассчитываем, что успешное завершение проекта на Изыхском станет катализатором карьерной роботизации в России. Ускоряться с внедрением автономных технологий российской добывающей индустрии необходимо, причем не столько для развития российских технологий на уровне передовых горнодобывающих стран, но в большей степени — для сохранения темпов развития экономики в условиях дефицита специалистов. Сейчас на карьерах страны значительная часть человеческого труда приходится на управление техникой. При этом более 70% наших заказчиков в горном производстве в последние 2 года среди главных проблем развития отмечают нехватку персонала. Особенно остро дефицит ощущается в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где расположены крупнейшие месторождения полезных ископаемых. Мы не видим каких-либо других альтернатив беспилотным технологиям для решения кадровой проблемы, повышения производительности и устойчивости в горной добыче. К тому же их внедрение позволит вывести из опасного производства людей, что также является одной из первоочередных задач развития горной индустрии», — сказал руководитель ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

Ожидается, что в ближайшее время в России и ЕАЭС появится больше карьерных роботов, прежде всего, для технологического транспорта и бурения. ГК «Цифра» ведет переговоры с ведущими горно-металлургическими предприятиями о возможности запуска таких проектов.