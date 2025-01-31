ЕВРАЗ НТМК ввел в работу робогрузовики без водителей

ЕВРАЗ НТМК внедрил автономные электрогрузовики Evocargo для перевозки проб металла и темплетов стальных заготовок по территории комбината. Две машины ездят без водителей по заданным маршрутам общей протяженностью 4 километра. Об этом CNews сообщили представители компании «ЭвоКарго».

Робогрузовики произведены российской компанией «ЭвоКарго». Машины оснащены многокомпонентной системой восприятия и навигации. Роль «глаз» выполняют лидары, сонары и камеры, а на основе многочисленных сенсорных и навигационных данных вычислительный блок, «мозг» грузовика, координирует его движение и мгновенно реагирует на изменения на дороге. Режим работы может быть круглосуточным, исключая перерыв на подзарядку, во время которой происходит погрузка или выгрузка продукции.

Грузовики экологически безвредны, они работают исключительно на электричестве. Для ЕВРАЗ НТМК это еще один шаг в реализации принципов устойчивого развития. ЕВРАЗ на протяжении многих лет ведет работу по снижению нагрузки на окружающую среду, активно реализует мероприятия по модернизации оборудования и снижению негативного воздействия на атмосферу в рамках национального проекта «Чистый воздух».

ЭвоКарго ЕВРАЗ НТМК ввел в работу робогрузовики без водителей

«ЕВРАЗ НТМК активно реализует проекты цифровой трансформации. За последние годы внедрено более ста цифровых решений. Мы планомерно движемся в сторону роботизации и автоматизации, использования искусственного интеллекта для совершенствования производственных процессов. Наша главная задача – сделать работу сотрудников безопаснее, уменьшить количество тяжелого и монотонного труда. Именно поэтому мы внедряем автономную технику, дистанционное управление агрегатами и ряд других проектов автоматизации», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Малотоннажные грузовики позволяют повысить эффективность использования транспорта, уровень безопасности на дорогах (грузовики мгновенно реагируют на любые препятствия), уменьшить расходы на автопарк и персонал, собрать обширные цифровые данные по грузоперевозкам. Оптимизируя логистику и внедряя передовые технологии, ЕВРАЗ усиливает свои и так неоспоримые конкурентные преимущества», – сказал заместитель генерального директора-коммерческий директор компании «ЭвоКарго» Василий Жуков.

В настоящее время ЕВРАЗ НТМК рассматривает возможность расширения парка автономных грузовиков, планируя запуск дополнительного маршрута. Его протяженность составит более 13 км.