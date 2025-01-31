«1С Про Консалтинг»: на рынке ERP в 2025 г. не стоит ожидать быстрых побед

В «1С Про Консалтинг» назвали тенденции, по которым будет развиваться российский рынок ERP в 2025 г. Среди основных драйверов – появление новых отраслевых игроков, экспансия отечественных ERP за рубеж, а также внедрение технологий на базе ИИ. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

По итогам 2024 г. российский рынок ERP-систем, на котором ранее доминировали ведущие западные вендоры, окончательно переориентировался на импортонезависимый стек и за год, по разным оценкам, вырос на 15-20%. Предпосылками такого роста стала как активная фаза реализации проектов по импортозамещению, так и возникновение новых игроков.

По оценкам экспертов «1С Про Консалтинг», в ближайшие годы появится больше разработчиков, готовых предлагать бизнесу комплексные продукты в области управления производственными процессами. Причем инициатива продолжит исходить от крупнейших компаний и госкорпораций: в 2024 г. стало известно о том, что разработку собственных ERP-решений уже ведут Сбербанк, «Северсталь», «Сибур», РЖД и др.

Еще один заметный тренд – смещение фокуса ведущих ИТ-поставщиков ERP-систем в сторону создания и вывода на рынок отраслевых решений в индустриях, где ранее преобладали иностранные вендоры и кастомная разработка. Так, одним из знаковых событий уходящего года стало развертывание «1С:ERP» в банковском секторе, который ранее находился вне охвата отечественных продуктов данной категории.

Среди других наиболее перспективных направлений для появления отраслевых конфигураций в «1С Про Консалтинг» отметили организации непрерывного производства и химической промышленности, предприятия горно-металлургического комплекса, а также ресурсоснабжающие организации, отвечающие за водоснабжение, поставку электроэнергии и тепла.

Следующий драйвер – международная экспансия отечественных ERP. Сегодня продукция на базе «1C:Enterprise» представлена в 95 странах, включая страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В «1С Про Консалтинг» считают, что в 2025 г. освоение новых рынков продолжится. Среди стран, в которых уже есть внедрения – Вьетнам, Китай, Бразилия, Турция и страны СНГ. Кроме того, процесс запущен и в обратную сторону. Так, на российский рынок в 2024 г. начали выходить поставщики ERP-решений из Бразилии, Китая и ряда других стран.

Другой тренд – изменение технологических подходов к разработке популярных ERP и внедрение в базовый функционал систем сервисов на базе нейросетей и искусственного интеллекта, которые позволят ускорить создание продукта. Сегодня ИИ уже используется в платформе «1С» в качестве помощника разработчика, а также для распознавания документов и речи. Процесс по внедрению таких технологий продолжится усилиями как самого вендора, так и партнерской сети.

«В 2025 г. мы ждем появления новых продуктов, а также внедрения в ERP ИИ-инструментов, на которых бизнес начнет зарабатывать и которые будут приносить реальную пользу. При этом, рынок ERP продолжит оставаться консервативным, поэтому новым игрокам не стоит ждать быстрых побед. Если на создание новой ERP нужно порядка 3-5 лет, то на запуск полноценных платформ даже опытным вендорам потребовались десятилетия. Это может стать препятствием для компаний, решивших монетизировать свои ERP в ближайший год. В итоге выиграет тот бизнес, который сможет быстрее предложить рынку качественный базовый функционал, а также развитые нишевые продукты», — сказал Владимир Бибанов, партнер и генеральный директор «1С Про Консалтинг».