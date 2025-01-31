Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию

Суд арестовал начальника военного представительства Министерства обороны России, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. По долгу своей службы он должен был контролировать исполнение государственных оборонных заказов. Следствие и суд установили, что он через подконтрольные фирмы получал взятки от подрядчиков. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Заключение под стражу

Суд арестовал начальника 5481 военного представительства Министерства обороны (Минобороны) России Сергея Болгарева по делу о коррупции на государственных контрактах (госконтракт), субподрядчиком по которым являлся ОАО «Пятигорский завод «Импульс». Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, в период с 2017 по 2023 г. Сергей Болгарев получил более 14 млн руб. от гендиректора ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко за формальную приемку продукции военного назначения и общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа (гособоронзаказ).

В период с 2017 по 2023 г., военное ведомство заключило более 10 госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ОАО «Пятигорский завод «Импульс» на общую сумму свыше 500 млн руб. Исполнители должны были поставить продукцию военного назначения, в том числе для обеспечения участвующих в боевых действиях подразделений.

Следственный комитет России Суд арестовал главу представительства Минобороны России по делу о взятке в размере 14 млн руб.

«По ходатайству военного следователя суд избрал Болгареву меру пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении СК.

Расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК. Начальнику военного представительства Сергею Болгареву был предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Производитель в ОПК-сфере

ОАО «Пятигорский завод «Импульс» расположен в Пятигорске основали в 1963 г. как филиал Союзного научно-исследовательского института приборостроения (СНИИП).

В январе 2025 г. продукция «Импульс» применяется в системах радиационного контроля всех радиационно-опасных объектов атомной промышленности и энергетики России, на атомных электростанциях (АЭС) Армении, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Литвы, Словакии, Украины, Финляндии и Чехии, в российских и зарубежных научно-исследовательских институтах и центрах, использующих ядерные реакторы для экспериментальных целей. Кроме этого, аппаратура с товарным знаком ОАО «Пятигорский завод «Импульс» используется на всех российских атомоходах.

Завод выпустил более 260 наименований изделий, разработанных СНИИПом. В последнее время завод занимался производством дозиметрического, спектрометрического и радиометрического оборудования.

Интересный факт заключается в том, что фактически выжить «Импульсу» в непростые 1990 г. помог дефолт 1998 г. и Украина. Руководители украинской АЭС буквально накануне экономического кризиса настояли, чтобы контракт на поставку приборов контроля был заключен в долларах. За ночь дефолта стоимость продукции завода выросла в четыре раза. На вырученные деньги «Импульс» открыл собственное конструкторское бюро и рассчитался со всеми долгами.

По итогам 2022 г. выручка ОАО «Пятигорский завод «Импульс» составила 308,76 млн руб., чистая прибыль - 17,44 млн руб.

Генеральный директор «Импульса»

В 1998 г. на заводе «Импульс» было принято решение о производстве пьезозажигалок. Тогда многие предприятия, чтобы выжить, переходили на выпуск ширпотреба, выпустили 10 тыс. штук. Но гендиректор «Импульса» Сергей Кузьменко, по информации из различных интервью, быстро понял, что получается лучше всего и имеет серьезную перспективу, - высокотехнологичное оборудование радиационного контроля.

В 2002 г. Кузьменко был приглашен на работу в Москву на должность руководителя крупного научного института в области производства боеприпасов, но через время решил вернуться в Пятигорск - на родной «Импульс».

«С тех пор много воды утекло, но главный принцип: «Мы производим качественную продукцию высокого технического уровня» - позволил, в условиях серьезной конкуренции, жестких требований заказчика и российского законодательства, выжить и развиться в одно из ведущих предприятий своей отрасли», говорил в 2021 г. Кузьменко.

Аналогичное дело

20 января 2025 г. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника военного представительства Минобороны России Валентина Корбута за получение взяток. Корбут признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Подсудимый вину признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания «подполковник», а также конфисковал в доход государства 24,18 млн руб.», - говорится в сообщении гарнизонного военного суда.

Из материалов дела следует, что Валентин Корбут договорился получать от генерального директора ЗАО «СПЭЛ» взятки за общее покровительство и попустительство по службе при контроле исполнения государственного военного заказа. Следствием и судом установлено, что взятка на общую сумму более 6,3 млн руб. была передана с участием сторонних коммерческих организаций по мнимым договорам на поставку металлопродукции, взятка на сумму более 17,8 млн руб. - по мнимой сделке, связанной с нанесением маркировки, покрытий и переупаковкой печатных плат.