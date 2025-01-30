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В Арыг-Бажы впервые появился мобильный интернет

Жители тувинского сумона Арыг-Бажы получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественным голосовым звонкам. «МегаФон» стал первым оператором связи, который установил базовую станцию в населенном пункте. Новое телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE и обеспечивает скорость передачи данных до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Кроме того, они имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей. Мобильный интернет на скорости до 60 Мбит/с открыл для сельчан новые возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удаленной работы.

Теперь более 500 человек, проживающих в Арыг-Бажы, смогут пользоваться любыми цифровыми сервисами: звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

В сумоне есть школа, детский сад, дом культуры. Благодаря быстрому 4G работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто «сидеть в интернете».

«Ранее сельчанам были доступны только голосовые вызовы в стандарте GSM. Несмотря на то, что поселение расположено в 20 км от республиканского города Шагонар, где много лет есть устойчивый сигнал 4G, до Арыг-Бажы он не долетал из-за горного рельефа. Построенная базовая станция позволит местным жителям всегда оставаться на связи с родными и близкими, а при необходимости – связаться с экстренными службами. Они могут получить дистанционную консультацию узких медицинских специалистов, которых нет в населенном пункте», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Развитие телеком-инфраструктуры также обеспечило абонентам комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и «сидеть» в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

«Когда на «цифровой карте» республики появляется новая локация с доступом к мобильному интернету, у людей, проживающих на ее территории, повышается уровень комфорта и уровень жизни в целом. Для местных предприятий и организаций – это возможность цифровизации услуг и упрощения работы, а для населения – инструмент для решения бытовых и социальных вопросов. Особенно, это касается сельской местности, где смартфон является зачастую единственным способом связи с внешним миром. Поэтому мы всегда поддерживаем такие инициативы и готовы оказать операторам связи всестороннюю поддержку», – отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

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