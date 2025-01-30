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ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и Bimeister улучшают бизнес-процессы промышленных предприятий

Российские промышленные предприятия получили новые возможности для автоматизации бизнес-процессов. «Инферит ОС» (ГК Softline) и ГК Bimeister подтвердили совместимость системы технического документооборота Bimeister с ОС «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция позволяет промышленным предприятиям ускорить обмен технической документацией и автоматизировать согласование проектных решений на базе российского ПО. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Группа компаний Bimeister развивает цифровую экосистему из решений для проектирования, строительства и эксплуатации актива. Экосистема помогает обеспечить развитие бизнеса промышленных предприятий: объединяет информацию из всех источников в единую информационную модель; позволяет создать цифровой двойник; автоматизирует бизнес-процессы на всех этапах жизненного цикла промышленного предприятия.

ОС «МСВСфера» – это семейство операционных систем корпоративного класса, которое используется в России с 2013 г. Серверная версия «МСВСфера Сервер» 9 обеспечивает полную совместимость с корпоративными приложениями и сервисами, разработанными для RHEL, CentOS и Oracle Linux и имеет встроенные инструменты миграции с зарубежных ОС. Для рабочих станций предназначена ОС «МСВСфера АРМ» 9 с интуитивно понятным интерфейсом в стиле Windows и MacOS, что упрощает переход пользователей на отечественное ПО. Важное преимущество ОС «МСВСфера» — длительные сроки поддержки: для версии 9 она продлится до 2032 г.

Проведенное тестирование подтвердило полную совместимость комплекса технического документооборота Bimeister с ОС «МСВСфера Сервер» 9, что закреплено соответствующим сертификатом.

«Интеграция этих систем представляет собой значительный шаг вперед в оптимизации рабочих процессов и повышении эффективности деятельности. Благодаря этой интеграции мы сможем обеспечить более высокий уровень автоматизации, что позволит существенно сократить время на обмен документами. Это не только ускорит рабочие процессы, но и минимизирует риск ошибок, связанных с человеческим фактором», — отметил Сергей Кузин, коммерческий директор ООО «Бимэйстер Холдинг».

«Сотрудничество с Bimeister демонстрирует готовность ОС "МСВСфера" к решению сложных производственных задач. Наши заказчики получают надежную платформу для развертывания современных промышленных приложений с удобными инструментами миграции и долгосрочной поддержкой», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

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