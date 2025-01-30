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Минцифры: развитие ИТ-отрасли – цифры и тенденции

ИТ-отрасль укрепляет позиции одного из самых динамично развивающихся экономических секторов. Зарплаты здесь выше, чем в среднем по экономике, а компании все больше вкладывают в свое развитие. Об этом говорят данные за первые три квартала 2024 г. из нового исследования Высшей школы экономики. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Рост реализации товаров и услуг

ИТ-компании за первые три квартала 2024 г. продали собственных товаров и услуг на 2,72 трлн руб. Это на рекордные 56,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Продажи товаров и услуг выросли в крупнейших сегментах отрасли: разработка ПО — на 59,5%; обработка данных — на 50,2%.

Больше сотрудников и выше зарплаты

Количество занятых в ИТ продолжило расти и за девять месяцев 2024 г. превысило 990 тыс. человек. При этом среднемесячная зарплата в отрасли в III квартале 2024 г. составила более 176 тыс. руб. Это на 24,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Рост инвестиций

Объем инвестиций в ИТ-отрасль за девять месяцев 2024 г. увеличился на 62%, достигнув 429,4 млрд руб.

Сильнее всего росли вложения в следующих сегментах: обработка данных — на 62,1%; разработка ПО — на 60,6%.

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