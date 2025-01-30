«МегаФон» расширил покрытие в Петропавловске-Камчатском

Передавать данные со своих мобильных устройств на высокой интернет-скорости теперь могут жители еще трех микрорайонов Петропавловска-Камчатского. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и улучшили качество связи в столице региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения коснулись района Дома офицеров флота, микрорайона Сероглазка и улицы Маршала Блюхера. В зону устойчивого LTE-сигнала попадают многоэтажные жилые дома, городские автодороги, школы и магазины. Абоненты «МегаФона» могут загружать фильмы и сериалы, отправлять тяжелые файлы в мессенджерах и пользоваться привычными цифровыми сервисами на средней скорости 45 Мбит/с.

«Мы развиваем инфраструктуру связи в Петропавловске, здесь проживает большая часть населения региона, а значит потребность в скоростном мобильном интернете растет быстрее. Местные абоненты, туристы, и те, кто приезжает в город из разных уголков края, за прошлый год увеличили интернет-трафик на 20%, похожую динамику мы отмечаем и на других территориях Камчатки. Наши специалисты строят новые объекты и улучшают качество связи, опираясь на данные аналитики пользовательской активности» — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

Вместе с тем «МегаФон» нарастил скорости мобильного интернета в Елизово. Благодаря рефармингу — переводу в стандарт LTE частот, задействованных в сетях 3G, удалось в среднем увеличить скорость загрузки данных на 10%. В целом, в 2024 г. специалисты компании модернизировали телеком-сеть в городских и сельских населенных пунктах, а также в популярных туристических локациях края.