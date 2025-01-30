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Группа компаний ЦРТ осуществила более 500 проектов на базе компьютерного зрения

Группа компаний ЦРТ осуществила 513-ый проект по внедрению системы компьютерного зрения «Визирь», из них 120 реализовано в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ.

Система компьютерного зрения, разработанная в ЦРТ, внедрена на 27 спортивных стадионах и ледовых аренах, используется на 345 объектах транспортной инфраструктуры: метро, транспортно-пересадочных узлах, авто- и железнодорожных вокзалах. Применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Южно-Сахалинске и других городах, в 24 регионах России реализует концепцию «Безопасный город» и Smart city, позволяет бесконтактно, «по улыбке», проходить в офисы, университеты, другие предприятия. В 2024 г. было реализовано 120 новых проектов, большинство из них — в области транспортной безопасности.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Решения на основе компьютерного зрения в фокусе разработчиков по всему миру, это направление развивается и в России. Мы масштабируем такие решения — всего реализовали более 500 проектов, из них 120 — в 2024 г. Одно из преимуществ нашей платформы — масштабируемость. Система "Визирь“ легко масштабируется от объектового уровня — аэропорты, метрополитены, предприятия — до городского и регионального уровней, что позволяет обрабатывать данные с нескольких десятков тысяч камер в единой системе, повышая эффективность. Приоритет группы ЦРТ — комплексные инфраструктурные решения по интеллектуальной обработке видеопотоков, которые обеспечивают безопасность городской среды и позволяют заботиться о комфорте жителей, создавать удобные сервисы для населения, и мы продолжаем развитие в этом направлении».

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