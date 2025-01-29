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Wildberries первой в России начала продажу флагманской линейки S25 от Samsung.

Wildberries первой в России начала продажу флагманской линейки S25 от Samsung. Первые заказы покупатели смогут получить уже в ближайшие дни. Стоимость варьируется от 96 тыс. руб. за базовую модель до 169 тыс. руб. за модель S25 Ultra 512Gb. Об этом CNews сообщили представители Wildberries & Russ.

Wildberries наблюдает устойчивую тенденцию к росту продаж смартфонов высокого ценового сегмента (от 50 тыс. руб.) Так, например, в 2024 г. спрос на такие аппараты вырос в три раза по сравнению с 2023 г., а доля Apple среди продаж смартфонов в 2024 г. практически удвоилась.

Рост среднего чека на 25% на смартфоны подтверждает данный тренд. Благодаря раннему старту продаж нового флагманской линейки S от Samsung, ожидается повышенный спрос на новинки.

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