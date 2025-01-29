В самом маленьком городе Подмосковья ускорили мобильный интернет

«МегаФон» модернизировал сеть в Верее, площадь которой не превышает 5 квадратных километров. Теперь жители и туристы этого небольшого древнего города, история которого насчитывает больше 650 лет, могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты модернизировали базовые станции и расширили покрытие сети не только в жилых зонах, но и в популярных туристических и паломнических местах Вереи. Этого удалось достичь за счет использования широкого частотного спектра 4G: низкие диапазоны (LTE-800) позволяют сигналу распространяться по большей территории города и проникать в строения с плотными стенами, а высокие (LTE-1800 и LTE-2600) — дают возможность комфортно пользоваться мобильным интернетом даже при плотном скоплении людей.

Помимо этого, новые базовые станции поддерживают технологию MIMO 2x2, дающую возможность одновременно принимать и передавать нескольких потоков данных — это улучшает качество сигнала и увеличивает скорость мобильного интернета.

«Верея — это не только самый маленький, но исторически и культурно значимый город Подмосковья. Это подтверждается и ростом потребления трафика — в 2024 г. пользователи в Верее использовали на 15% больше ГБ, причем пик пришелся на апрель — в дни празднования Пасхи. Теперь наш высокоскоростной мобильный интернет позволит туристам и местным жителям делиться своими впечатлениями от этого живописного городка в соцсетях и оставаться на связи во время путешествий и паломничеств», — сказал директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Оператор продолжает модернизацию и строительство новых базовых станций по всему Подмосковью, включая отдаленные населенные пункты. В 2024 г. более 700 тыс. жителей региона за пределами Центральной кольцевой автодороги получили доступ к более высоким скоростям: мобильный интернет прокачали в Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Серпухове и Можайске.