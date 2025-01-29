Шумовая камера «Эфир» получила сертификат Росстандарта

Интеллектуальный программно-аппаратный комплекс «Эфир», определяющий события превышения шумового порога, прошел сертификацию Росстандарта. Приказом №51 от 14 января 2025 г. комплекс официально утвержден в качестве «типа средства измерения». Разработчиком «Эфира» является «ИТБ Софт», принадлежащая компании «Информационные технологии будущего».

«Эфир» является инновационным и уникальным устройством, не имеющим аналогов в России. 12-килограммовый комплекс представляет собой камеру с четырьмя направленными микрофонами. ПАК одновременно принимает и обрабатывает информацию с микрофонов и видеомодуля, определяя источник повышенного шума на основе анализа фазового сдвига по пикам уровней. Диапазон измерения громкости звука — 60–120 дБ. Камера распознает государственный регистрационный знак транспортного средства, производит фото- и видеофиксацию источника звука, передает измерения в режиме онлайн для целей мониторинга и контроля в соответствующие инстанции. ПАК имеет встроенную систему климат-контроля для борьбы с обледенением и инфракрасную подсветку для фиксации нарушений в темное время суток.

По словам вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, комплекс позволит снизить шум на московских дорогах и повысить комфорт жизни в городе. На данном этапе «Эфир» будет применятся только для тестирования, мониторинга и подбора оптимальных мест для установки. После утверждения поправок в КоАП РФ власти будут наделены правом устанавливать штрафы от 5 тыс. до 30 тыс. руб. за превышение шумового порога. Законопроект внесен Мосгордумой в Госдуму в рамках поручения Сергея Собянина и принят в первом чтении 20 июля 2023 г. После внесения изменений в кодекс столичные власти утвердят нормативно-правовой акт, в котором запишут предельные уровни шума. Сейчас предельный уровень шума прописан в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств и составляет 96 дБ для легковых автомобилей и мотоциклов.