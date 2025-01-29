Rently оцифровал оформление аренды автомобилей в России

Разработчик экосистемы цифровых сервисов для автопрокатного бизнеса Rently полностью переводит оформление договоров на аренду автомобилей в онлайн-формат. Партнером проекта выступила ИТ-компания Sign.Me с сервисом «Сайн.Клик». Об этом CNews сообщили представители Rently.

Несмотря на стремительный рост спроса на аренду авто в России, который по оценкам разных игроков составил от 20% до 50% в 2024 г., классический автопрокатный бизнес в регионах России испытывает недостаток доверия со стороны потребителей – 45% потенциальных клиентов отказываются от идеи арендовать машину для путешествия на стадии оформления договора из-за сложных процессов и несоответствующего ожиданиям качества сервиса. Перевод документооборота в электронный формат призван обеспечить безопасность сделок и упростить процесс получения арендованного автомобиля на месте.

Сервис «Cайн.Клик», интегрированный в платформу Rently, позволяет подписать договор аренды авто с компанией из другого региона без очной встречи с менеджером или посещения офиса. Используется усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП), создаваемая с помощью криптографии, которая обладает высокой степенью защиты и гарантирует неизменность документа после подписания – ее невозможно подделать или взломать. Для подписания договора клиенту достаточно пройти по ссылке, пришедшей в SMS-сообщении, и подписать документ. Клиенту не надо ничего скачивать или где-то регистрироваться. При этом подписанные документы имеют юридическую силу и признаются судом.

По результатам пилотного тестирования платформы Rently, которое с декабря 2024 г. проводится с рядом российских автопрокатных компаний, включая PAVLOV («Прокат Павлова») и «Автопилот», было отмечено, что перевод документооборота с физлицами в цифру позволяет экономить до 125 часов рабочего времени в месяц при автопарке в 100 авто, обеспечивает упорядоченность документов и снимает вопрос хранения бумажного архива.

«Интеграция возможностей сервиса «Сайн.Клик» в экосистему Rently способствует решению нашей главной задачи – создания бесшовного цифрового пользовательского пути: от поиска и бронирования авто в любом городе России или стране мира до получения и возврата машины, – отметил основатель Rently Артурс Зантманс. – Наряду с этим перевод документооборота в цифру оптимизирует внутренние бизнес-процессы автопрокатных организаций, позволит повысить производительность, а также качественно перестроить клиентский сервис. Скорость, безопасность и современный цифровой опыт – это то, что нужно сегодня всем потребителям».

«Бумажный документооборот может свести на нет удобство даже самого продуманного цифрового продукта. Sign.Me уже более 13 лет помогает бизнесу переводить этот консервативный процесс в онлайн и делать пользовательский опыт прозрачнее, комфортнее и проще. Мы видим большой потенциал в нашем сотрудничестве с Rently, который позволит сделать аренду автомобилей удобнее и для арендаторов, и для прокатных компаний, а также масштабировать и популяризировать использование электронной подписи. Уверен, что вместе мы сделаем этот рынок более прозрачным и технологичным», – сказал основатель и CEO Sign.Me Александр Кофанов.