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Nerpa представила первое комплексное инженерное решение Smart Cabinet

Российский ИТ-бренд Nerpa пополнил продуктовую линейку высокотехнологичным комплексным решением — микро-ЦОД Nerpa Smart Cabinet. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Продукт включает в себя все необходимые элементы инженерной инфраструктуры: системы бесперебойного электропитания, распределения электропитания, кондиционирования, мониторинга и пожаротушения, а также серверный шкаф и аксессуары для размещения вычислительного оборудования.

Микро-ЦОД предназначен для быстрой интеграции в ИТ-инфраструктуру заказчика и обеспечения ее надежной и бесперебойной работы. Nerpa Smart Cabinet имеет широкую сферу применения: от нефтегазовых и медицинских организаций до образовательных учреждений. Помимо этого, решение подходит для использования крупными территориально распределенными компаниями, которые заинтересованы в построении собственной инфраструктуры и развитии вычислительных мощностей.

Nerpa Smart Cabinet — это готовый комплекс, который поставляется в собранном виде после тестирования всех систем и компонентов. Это позволяет не только гарантировать высокую надежность решения, но и обеспечить его оперативное внедрение и сокращение затрат на монтаж и пусконаладочные работы.

Также преимуществами Nerpa Smart Cabinet являются мобильность и масштабируемость: решение может быть оперативно перемещено на другой объект для выполнения производственных задач и имеет модульную архитектуру. Она дает возможность подбирать необходимую конфигурацию в зависимости от задач, которые заказчик предъявляет к миро-ЦОД, — например, увеличивать или уменьшать производительность ИБП и кондиционера.

На микро-ЦОД предоставляется стандартная гарантия сроком один год с возможностью расширения до трех лет, а также сервисное сопровождение в более чем ста городах России. Продвижением решения займется официальный дистрибьютор бренда — компания OCS.

«Мы рады объявить о расширении нашей продуктовой линейки. Nerpa Smart Cabinet — это первое комплексное инженерное решение, выпущенное под маркой бренда. Все больше компаний на рынке уделяют внимание развитию собственной ИТ-инфраструктуры на базе российских продуктов и увеличению мощностей. Интерес к гибким и масштабируемым решениям, которые предполагают оперативную установку, растет. Nerpa Smart Cabinet позволит заказчикам эффективно решать поставленные задачи, без временных затрат на тестирование, специальную подготовку помещения и сборку решения», — сказала Наталья Гончарова, исполнительный директор Nerpa.

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