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«СберУниверситет» подвел предварительные итоги работы цифрового ассистента «Истра»

За последний год 63% россиян использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ), хотя всего три года назад только треть могла объяснить, что это такое. Эти данные получены в ходе ноябрьского опроса ВЦИОМ.

Среди различных приложений с использованием ИИ наиболее распространенными были голосовые помощники и текстовые запросы в чат GPT (по 31%). Большинство опрошенных (54%) рассматривают ИИ как помощника, а 76% поддерживают его использование в образовательных целях. При этом 69% из них полагают, что необходимо соблюдать определенные правила, а 7% выступают за использование ИИ без ограничений. Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситета».

В сентябре 2024 г. «СберУниверситет» представил цифрового помощника «Истра» на основе ИИ в Telegram. За три месяца существования у «Истры» появилось свыше 5000 пользователей. Для них «СберУниверситет» представил следующие функции ассистента:

Новое обучение. В разделе «Новое обучение» уже доступны 20 курсов в категориях финансы, лидерство и менеджмент, эффективные коммуникации, продуктовая экспертиза, образование, искусственный интеллект и личная эффективность.

«Истра» как ассистент в групповых и личных чатах Telegram. Возможность добавить бота в любой групповой или личный чат как ассистента, чтобы там обращаться к нему с запросами. Кроме того, пользователи с помощью «Истры» в группах Telegram могут составлять резюме обсуждения, искать информацию, свободно общаться голосом (и автоматически получать расшифровку сообщений), работать с документами, генерировать изображения и решать другие вопросы.

Переключение нейросети. По умолчанию в качестве нейросети в чатах используется ChatGPT (GPT-4o) для текстовых ответов и DALLE – для создания изображений от OpenAI. Кнопкой «Переключиться на GigaChat» в меню можно поменять нейросеть на GigaChat (gigachat-max) для текстовых ответов или Kandinsky для генерации изображений от Сбербанка. Той же кнопкой нейросеть переключается обратно.

Озвучивание сообщений. Кнопка «Включить голос» в меню позволяет включить озвучивание ответов «Истры» в виде голосовых сообщений, благодаря SaluteSpeech. Та же кнопка отключает озвучивание. Голосовые сообщения в боте дублируются текстом.

Управление голосом. Свои запросы «Истре» также можно отправлять в виде голосовых сообщений. Аудиозаписи в боте всегда дублируются текстом.

«Истра» от «СберУниверситета» — продукт, объединяющий в себе несколько функций одновременно. С одной стороны, это классический ИИ-помощник, с другой — полноценная платформа онлайн-образования. Помощник обучает новым навыкам через интегрированные в Telegram-бот образовательные курсы, рассказывает о «СберУниверситете», рекомендует полезные ИИ-сервисы и учит писать запросы к нейросетям (промты). Сервис бесплатный и доступен для всех.

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