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«МегаФон» улучшил 4G в растущем микрорайоне Уссурийска

Жителям микрорайона Междуречье в Уссурийске стала доступна более качественная связь 4G. «МегаФон» запустил дополнительную базовую станцию в активно строящемся районе города и обеспечил высокую скорость передачи данных на мобильных устройствах абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект позволил равномерно распределить нагрузку на сеть в районе с высокой пользовательской активностью. Инженеры «МегаФона» использовали несколько диапазонов частот. Емкости сети теперь достаточно, чтобы жители могли комфортно использовать мобильный интернет в повседневной жизни. Вместе с тем специалисты сформировали телеком-инфраструктуру с учетом развития микрорайона и увеличения мобильного трафика. Цифровые преобразования коснулись жилых кварталов, школы, профессионального колледжа, а также одной из главных городских автодорог — улицы Московская.

«Уссурийск активно растет и развивается, строительство новой базовой станции в крупном микрорайоне необходимо для поддержания высокого качества мобильного интернета. Мы следим за изменениями пользовательской нагрузки и работаем на опережение в тех локациях, где аналитики прогнозируют рост активности. Это дает абонентам возможность комфортно и без ограничений пользоваться привычными цифровыми сервисами», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Новый объект связи «МегаФон» запустил и в селе Кроуновка Уссурийского городского округа. Здесь проживает около 500 человек. Жители села теперь могут подключиться к 4G оператора и пользоваться технологией VoLTE во время голосовых вызовов. Средняя скорость мобильного интернета в Кроуновке достигает 50 Мбит/с.

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